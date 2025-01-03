Уряд визначив спеціальний порядок закриття ФОП

Кабінет міністрів України визначив спеціальний порядок закриття фізичних осіб — підприємців (ФОП)

Про це повідомила членкиня Податкового комітету Верховної ради, народна депутатка Ніна Южаніна у своєму Telegram.

«В останній день 2024 року урядом затверджено постанову №1546», — пише Южаніна.

Ця постанова визначає, що в умовах тимчасового обмеження доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань державна реєстрація зміни відомостей про місцезнаходження або припинення підприємницької діяльності ФОП здійснюється шляхом:

особистого подання відповідної заяви в паперовій формі до будь-якого податкового органу;

подання заяви в електронній формі через Портал Дія (тільки щодо закриття ФОП).

Цікаве по темі: Скільки грошей отримає бюджет з підвищених податків для ФОПів — Рада

Датою державної реєстрації зміни відомостей про місцезнаходження ФОП, закриття ФОП буде дата подання відповідної заяви.

Нагадаємо, що ПриватБанк почав надавати миттєві онлайн кредити ФОПам. Використання штучного інтелекту та алгоритмів обробки даних клієнтів вже сьогодні дозволяє ПриватБанку зробити перші кроки до побудови системи цифрового кредитування бізнес клієнтів. У рамках пілотного проєкту «Онлайн кредит» банк почав надавати миттєві кредити ФОПам на суму до 1 млн грн, а найближчим часом сума доступних миттєвих кредитів для підприємців збільшиться до 1,5 млн грн.

Раніше ми писали, що NovaPay додав нові сервіси для ФОПів у застосунок. Відтепер у застосунку NovaPay фізичні особи-підприємці (ФОП) можуть створювати шаблони та вивантажувати реєстри післяплат. Зазначається, що шаблони для платежів значно спрощують регулярні фінансові операції, дані для яких підприємці раніше вводили вручну. Це перекази на IBAN, бюджетні платежі, перекази коштів із рахунку ФОП на власну картку фізичної особи.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Рада відтермінувала підвищення податків для ФОПів

ПриватБанк скасував тарифи за обслуговування для деяких ФОПів

У 2025 році ФОПи знову будуть обовʼязково платити ЄСВ