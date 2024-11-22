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У 2025 році ФОПи знову будуть обовʼязково платити ЄСВ

22.11.2024 12:10
Ольга Деркач
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Починаючи з 2025 року сплата єдиного соціального внеску (ЄСВ) для фізичних осіб — підприємців (ФОП) знову стане обов’язковою

У 2025 році ФОПи знову будуть обовʼязково платити ЄСВ

У 2025 році ФОПи знову будуть обовʼязково платити ЄСВ Фото: unsplash.com, freepik.com

Про це написала народна депутатка Ніна Южаніна у своєму Telegram.

Вона нагадала, що внески ЄСВ були добровільними з 1 березня 2022 року.

«Згідно із Законом №2120 підприємці мають право не нараховувати, не обчислювати та не сплачувати єдиний внесок за себе до припинення або скасування воєнного стану в Україні та ще протягом 12 місяців, — пише Южаніна. — Але в прийнятому законі про Держбюджет-2025 дію цієї норми Закону про ЄСВ на 2025 рік зупинили».

Вона додала, що у парламенті запевнили, що пропозицію уряду буде винесено на обговорення. Проте жодних дискусій із цього питання не відбулося ані в податковому, ані в соціальному, ані в головному бюджетному комітеті.

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За словами Южаніної голова податкового комітету назвав рішення про повернення обов’язкової сплати ЄСВ ФОПами логічним, «тому що пройшло вже достатньо багато часу в контексті відновлення всіх податків, які були раніше, до повномасштабної війни».

Ще одна норма щодо ЄСВ, яка залишилася незмінною з першої редакції бюджету-2025, — збільшення розміру максимальної бази для нарахування ЄСВ з нинішніх 15 (26400 грн) до 20 мінімальних зарплат (35200 грн).

Це стосуватиметься високих зарплат, які сягають до 160 тисяч гривень. Водночас скасування пільги зі сплати ЄСВ вплине на всіх підприємців, за винятком тих, хто працює на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, що ПриватБанк спростив відкриття рахунків онлайн для ФОП. ПриватБанк запустив нову програму обслуговування для підприємців. Вона пропонує швидке відкриття рахунків онлайн, спеціальний тариф обслуговування та подарунки новим клієнтам.

Раніше ми писали, скільки платитимуть ФОПи у 2025 році. Якщо президент Володимир Зеленський підпише законопроєкт про історичне підвищення податків, який ухвалила Верховна Рада, для фізичних осіб-підприємців (ФОП) відбудеться багато змін вже з наступного року. Українські підприємці стикнуться з новими лімітами на доходи у 2025 році. Наразі мінімальна зарплата в Україні становить 8000 грн, і з початку наступного року показник не зміниться.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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