Зеленський ввів санкції проти власника казино Pin-Up

Президент України Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони, наклавши санкції на низку осіб, пов’язаних з діяльністю казино Pin-Up

Відповідний указ №344/2025 оприлюднено на офіційному сайті президента.

Під обмеження потрапили три громадяни росії: Дмитро Пунін, Іван Банніков та Олександр Матяшов. Указ також передбачає санкції щодо дев’яти компаній, з яких три зареєстровані на території України — ТОВ «Укр Гейм Технолоджі», ТОВ «Транітадевелопмент» та ТОВ «Турбо.Юа».

У лютому 2025 року Державне бюро розслідувань затримало керівника компанії, що працювала в Україні під брендом онлайн-казино PIN-UP. Йому інкримінують пособництво державі-агресору.

У ході досудового розслідування, проведеного спільно з прокурорами Офісу генерального прокурора та Державною службою фінансового моніторингу, слідчі ДБР зібрали докази співпраці компанії з представниками російської федерації та юридичними особами, які перебувають під санкціями в Україні.

Було виявлено канали фінансування, спрямовані на підтримку держави-агресора, зокрема на її збройну агресію проти України.

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Розслідування засвідчило наявність документованих зв’язків онлайн-казино з російськими структурами та виявило грошові потоки, які зрештою працювали на економіку ворога.

Експертна оцінка, здійснена в межах процесуальних дій, підтвердила: діяльність цього ресурсу мала негативний вплив на обороноздатність України.

Крім того, правоохоронці встановили, що окремі особи, пов’язані з функціонуванням онлайн-казино, здійснюють комерційну діяльність на тимчасово окупованій території т.зв. «лнр», фактично наповнюючи бюджет окупаційного режиму.

Водночас PIN-UP, попри розслідування в Україні, продовжує функціонувати на території росії та використовувати її інтернет-ресурси.

Санкції також поширено на таких осіб:

Олександра Богуслаєва — сина колишнього очільника компанії «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва, якого підозрюють у співпраці з рф;

Ігоря Мосійчука — колишнього народного депутата України;

Ахмеда Дудаєва — міністра з національної політики, зовнішніх зв’язків, друку та інформації Чеченської Республіки;

Сергія Лалакина — члена наглядової ради Спілки десантників росії;

Ростислава Шапошнікова — російського блогера, який активно поширює прокремлівську пропаганду.

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Джерело: Інтерфакс.