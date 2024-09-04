Укрексімбанк закриває свої представництва у двох країнах

Державний Укрексімбанк закриває свої два представництва у Лондоні (Велика Британія) та Нью-Йорку (США)

Це зазначено у відомості про рішення емітента в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Причиною прийняття такого рішення зазначена оптимізація операційних витрат банку. Обидва рішення були прийняті Наглядовою радою АТ «Укрексімбанк» 30 серпня.

Укрексімбанк — українська фінансова установа та універсальний кредитний банк, який повністю належить державі, в особі Кабінету Міністрів України. Заснований у 1992 році за ініціативою Уряду України з метою реалізації державної політики в промисловості, зовнішній торгівлі, економіці та фінансах.

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У 2023 році Укрексімбанк заробив рекордні для своєї історії 5 млрд грн, що стало найбільшим показником серед державних банків. За підсумками 2023 року банк очолив рейтинг первинних дилерів Міністерства фінансів України. Також Укрексімбанк зайняв перше місце на фондовій біржі «ПФТС» серед торговців цінними паперами на українських фондових біржах.

Крім того, за результатами 2023 року, Укрексімбанк став лідером серед учасників ринку «РЕПО з контролем ризиків».

Нагадаємо, що ЄІБ планує надати Укрексімбанку €100 млн кредиту. Кредитну лінію Укрексімбанку мають надати для фінансування мікро-, малого і середнього бізнесу (ММСБ) та компаніям з середньою капіталізацією в Україні. Наразі ЄІБ розглядає таку можливість і проєкт знаходиться на стадії оцінки.

Раніше ми писали, що Укрексімбанк провів валютних переказів на $6 млрд з початку року. За перше півріччя 2024-го загальна сума клієнтських валютних операцій Укрексімбанку становила майже $6 млрд, або 10% від всього ринку. Зазначається, що суттєва частка операцій припадає на державні підприємства, зокрема стратегічно важливих галузей економіки.

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Допоміжні джерела: Wikipedia.