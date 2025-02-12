Американська фірма придбала українську ШІ-компанію

Американська компанія CourtAvenue, яка входить до списку Inc. 5000 найбільш динамічних приватних компаній США, стала власником контрольного пакета акцій української ШІ-компанії BotsCrew

Ця львівська компанія спеціалізується на створенні індивідуальних чат-ботів для бізнесу. Про придбання повідомили засновники BotsCrew — Максим Гладиш, Назар Гембара та Олег Пилипчак, передає AIN.

У рамках угоди керівництво BotsCrew та її 60-особовий колектив продовжать працювати в Україні. Компанія має намір розширювати свою діяльність у 2025 році. Переговори про продаж тривали з травня 2024 року, проте фінансові умови угоди залишаються конфіденційними.

Заснована у 2016 році, BotsCrew активно розвивається у сфері штучного інтелекту, створюючи рішення для таких міжнародних брендів, як Virgin Holidays, Honda, Mars та FIBA. Основні напрями її діяльності охоплюють охорону здоров’я, e-commerce, туризм, державне управління та автоматизацію бізнес-процесів.

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CourtAvenue, у свою чергу, спеціалізується на цифровій трансформації та розробці ШІ-рішень. За три роки її зростання сягнуло 4000%, що дозволило компанії посісти високі позиції серед найшвидше зростаючих приватних підприємств США. До її клієнтів входять такі відомі компанії, як Kia, Epson, Dell, а також Військово-повітряні сили США.

Нагадаємо, що український ШІ-стартап залучив $1 млн. Залучені кошти Pebbles Ai планує спрямувати на посилення команди маркетологів і фахівців із продажів, а також на закріплення позицій на ринку США та вихід на європейські ринки.

Раніше ми писали, що венчурний фонд SID Venture Partners підсумував свої досягнення за 2024 рік, оголосивши про нові інвестиції в п’ять стартапів, що спеціалізуються на охороні здоров’я, ігровій індустрії, освіті та корпоративному програмному забезпеченні.

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