Епіцентр відкриває новий ТЦ на місці знищеного через війну

Відкриття нового магазину Епіцентр у Чернігові відбудеться 9 листопада. Його побудували замість ТЦ, знищеного на початку повномасштабної війни

В Епіцентрі запевнили, що відбудований торговий центр більший та безпечніший за попередній. Загальна площа об’єкта після відновлення зросла майже на 55% — до 33 тис. кв. м.

Це дозволить відкрити в ТЦ усі інноваційні концепти формату shop-in-shop, які розвиває Епіцентр: Аптека 100+, зоомагазин Lapki, флора-центр «Букет», Центр Меблів, Центр Техніки ЦЕ ТЕ, Галереї Деко, Intersport, E.Pic, Expert, відділи електротехніки, підлогових покриттів, сантехніки, товарів для саду та городу, будівельних та оздоблювальних матеріалів тощо.

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Також у новому Епіцентрі працюватиме великий продуктовий Food Market площею 2,4 тис. кв. м із власним фудкортом. Побудова більшого ТЦ дала змогу створити близько 100 додаткових робочих місць, а загалом торговельний об’єкт забезпечуватиме роботою близько 500 осіб.

За підрахунками компанії, орієнтовна сума планових платежів ТЦ до місцевого та державного бюджету перевищуватиме 57 млн грн на рік.

Згодом у ТЦ відкриється Drive in Arena (3,3 тис. кв. м). Також буде реалізовано споруду подвійного призначення — підземний паркінг і сховище для більш ніж 5000 осіб. Тут же з’явиться і нова станція підзарядки електромобілів мережі Е1.

Нагадаємо, що Епіцентр відкрив свій перший ТРЦ в Україні. Перший ТРЦ «Епіцентр» розташований під Києвом. Він має великі орендні площі, власне озеро та навіть водоспад. В теплу пору року літній майданчик також буде облаштовано посадковими місцями для відвідувачів, зоною для прогулянок та відпочинку, а також LED-екраном.

Також ми писали, що деякі торгові точки мережі Епіцентр залишились без єдиного чоловіка у штаті внаслідок масової мобілізації. До лав Збройних Сил України загалом було призвано понад 4 тис. співробітників Епіцентру, розповіла співвласниця групи компаній Галина Герега.

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За матеріалами Інтерфакс-Україна