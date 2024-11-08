close-btn
PaySpaceMagazine

Епіцентр відкриває новий ТЦ на місці знищеного через війну

08.11.2024 20:30
Дарія Шуть
Читати росiйською

Відкриття нового магазину Епіцентр у Чернігові відбудеться 9 листопада. Його побудували замість ТЦ, знищеного на початку повномасштабної війни

Епіцентр відкриває новий ТЦ на місці знищеного через війну

Фото: instagram.com/epicentr_ua

В Епіцентрі запевнили, що відбудований торговий центр більший та безпечніший за попередній. Загальна площа об’єкта після відновлення зросла майже на 55% — до 33 тис. кв. м.

Це дозволить відкрити в ТЦ усі інноваційні концепти формату shop-in-shop, які розвиває Епіцентр: Аптека 100+, зоомагазин Lapki, флора-центр «Букет», Центр Меблів, Центр Техніки ЦЕ ТЕ, Галереї Деко, Intersport, E.Pic, Expert, відділи електротехніки, підлогових покриттів, сантехніки, товарів для саду та городу, будівельних та оздоблювальних матеріалів тощо.

Вас може зацікавити: Епіцентр скаржиться на неможливість отримати пільгові кредити на енергообладнання

Також у новому Епіцентрі працюватиме великий продуктовий Food Market площею 2,4 тис. кв. м із власним фудкортом. Побудова більшого ТЦ дала змогу створити близько 100 додаткових робочих місць, а загалом торговельний об’єкт забезпечуватиме роботою близько 500 осіб.

За підрахунками компанії, орієнтовна сума планових платежів ТЦ до місцевого та державного бюджету перевищуватиме 57 млн грн на рік.

Згодом у ТЦ відкриється Drive in Arena (3,3 тис. кв. м). Також буде реалізовано споруду подвійного призначення — підземний паркінг і сховище для більш ніж 5000 осіб. Тут же з’явиться і нова станція підзарядки електромобілів мережі Е1.

Нагадаємо, що Епіцентр відкрив свій перший ТРЦ в Україні. Перший ТРЦ «Епіцентр» розташований під Києвом. Він має великі орендні площі, власне озеро та навіть водоспад. В теплу пору року літній майданчик також буде облаштовано посадковими місцями для відвідувачів, зоною для прогулянок та відпочинку, а також LED-екраном.

Також ми писали, що деякі торгові точки мережі Епіцентр залишились без єдиного чоловіка у штаті внаслідок масової мобілізації. До лав Збройних Сил України загалом було призвано понад 4 тис. співробітників Епіцентру, розповіла співвласниця групи компаній Галина Герега.

Ознайомтесь з іншими популярними матеріалами:

Співвласниця «Епіцентру» отримала понад 50% акцій польської мережі Intersport

ПриватБанк надав Епіцентру кредит на 400 млн грн: куди підуть гроші

Епіцентр отримав ліцензію на постачання газу та електроенергії

За матеріалами Інтерфакс-Україна

Рубрики: Війна з РосієюКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Як змінився дохід Нової пошти з початку року — звіт 08.11.2024

Як змінився дохід Нової пошти з початку року — звіт
НБУ не виключає подальше підвищення податків в Україні 08.11.2024

НБУ не виключає подальше підвищення податків в Україні
IKEA продала останні російські активи 08.11.2024

IKEA продала останні російські активи
Visa запустила новий застосунок для мандрівників 08.11.2024

Visa запустила новий застосунок для мандрівників
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у жовтні 2024 — аналітика 08.11.2024

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у жовтні 2024 — аналітика
Google додав ШІ до кількох сервісів: які функції з'явились 08.11.2024

Google додав ШІ до кількох сервісів: які функції з'явились
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у жовтні 2024 — аналітика
ТОП статей 08.11.2024

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у жовтні 2024 — аналітика

 Криптовалюта має над фіатними валютами багато переваг, а головне — це програмовані гроші з усіма можливостями, що звідси випливають: інтерв’ю з СЕО Trustee Plus Вадимом Грушею
ТОП статей 07.11.2024

Криптовалюта має над фіатними валютами багато переваг, а головне — це програмовані гроші з усіма можливостями, що звідси випливають: інтерв’ю з СЕО Trustee Plus Вадимом Грушею
Останні новини
08.11.2024  20:30

Епіцентр відкриває новий ТЦ на місці знищеного через війну

 08.11.2024  20:00

Як змінився дохід Нової пошти з початку року — звіт

 08.11.2024  19:30

Учені придумали, як знайти девʼяту планету Сонячної системи

 08.11.2024  18:30

НБУ не виключає подальше підвищення податків в Україні

 08.11.2024  18:00

Ціна Tron (TRX) може обвалитися: названо причини

 08.11.2024  17:30

Скільки грошей у скарбничці Ethereum Foundation: звіт за 2024 рік

 08.11.2024  17:00

Штрафи для ФОПів зросли майже у 6 разів — Опендатабот

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber