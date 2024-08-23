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В Instagram з'явилась нова функція: чим корисна

23.08.2024 19:00
Дарія Шуть
Читати росiйською

Instagram запустив нову функцію у співпраці з попзіркою Сабріною Карпентер

Instagram

Фото: pexels.com

Соціальна мережа Instagram оголосила про функцію, дозволить користувачам додавати пісні у свій профіль — подібно до Myspace на початку 2000-х років.

Музика, додана до профілю користувача, відображається в області біографії, згідно зі скриншотами, опублікованими компанією. Пісня буде представлена ​​в профілі, доки користувач не видалить або замінить її.

Але на відміну від Myspace, пісні не відтворюються автоматично — люди, які переглядають профіль із піснею, можуть відтворювати та призупиняти трек.

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Користувачі можуть додати пісню, перейшовши на сторінку «редагування профілю», де можна шукати та вибирати композицію з бібліотеки ліцензованої музики Instagram, яка також доступна для Reels або публікації. Звідти користувачі зможуть вибрати 30-секундну частину пісні для додавання.

Instagram

Фото: theverge.com

Instagram запускає цю функцію у співпраці з поп-зіркою Сабріною Карпентер. Починаючи відсьогодні, офіційний профіль Карпентер в Instagram міститиме тизер нової пісні, перед виходом її альбому Short n’ Sweet. Instagram каже, що музична функція профілю є єдиним способом почути пісню перед повним випуском.

Instagram також додав кілька прихованих функцій, присвячених альбому Карпентер. Використання певних ключових слів, як-от «Сабріна» або емодзі чашки кави, забарвить тимчасові повідомлення Notes у світло-блакитний колір, а також є тема чату під брендом Carpenter із поцілунками губної помади.

Нагадаємо, корпорація Meta починає розгортати раннє тестування нової «AI Studio» в Instagram, оголосив гендиректор компанії Марк Цукерберг. Завдяки інструменту творці зможуть створювати власні версії чат-ботів зі ШІ.

Також Instagram розширив дві свої функції безпеки, намагаючись посилити захист від булінгу, особливо для підлітків. Компанія змінює способи «обмеження» та «заборони» коментування у своєму застосунку, щоб дати підліткам способи боротьби з потенційними кривдниками.

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Рубрики: КомпаніїСвітНовиниТехнологіїМета
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