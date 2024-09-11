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Названо, скільки податків сплатила Укрнафта за пів року

11.09.2024 17:00
Дарія Шуть
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Компанія Укрнафта за перше півріччя 2024-го сплатила до держбюджету майже вдвічі більшу суму, ніж заробила

Названо, скільки податків сплатила Укрнафта за пів року

Фото: bank.gov.ua

Протягом січня-червня цього року Укрнафта отримала 10,6 млрд грн чистого прибутку. Ці дані підтверджені аудитом Crowe Erfolg Ukraine, Crowe Audit & Accounting Ukraine, йдеться в пресрелізі компанії.

Також за цей період Укрнафта сплатила до держбюджету 20,2 млрд грн у вигляді податків, зборів на державну частку та митних платежів.

Директор компанії Сергій Корецький зазначив, що загалом з початку державного управління і старту роботи нового менеджменту в кінці 2022 року на поточний момент підприємство отримало майже 40 млрд грн прибутку.

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Укрнафта — найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 545 АЗК — 460 власних і 85 в управлінні.

Найбільшим акціонером Укрнафти є Нафтогаз України з часткою 50% + 1 акція. У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз керує Міноборони.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі.

Нагадаємо, за сім місяців 2024 року Група Нафтогаз сплатила майже на 10% більше податків, ніж за аналогічний період минулого року. Сума податків становить понад 53 млрд гривень.

Також ми писали, що найбільша українська нафтодобувна компанія та оператор мереж АЗС, Укрнафта, планує протягом трьох років інвестувати $1 млрд у будівництво електростанцій загальною потужністю 1 ГВт.

На першому етапі планується спорудити станції потужністю не менше 100 МВт. Корецький уточнив, що для реалізації проєкту компанія використовує власні кошти і кредитні лінії від українських банків, зокрема Укргазбанку, Sense Bank і Ощадбанку.

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За матеріалами Інтерфакс-Україна

Рубрики: ГрошіКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодаткова
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