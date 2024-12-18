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На українському ринку з'явилась нова фінкомпанія

18.12.2024 9:40
Дарія Шуть
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На ринку небанківських фінансових послуг України з’явився новий гравець — Національний банк України (НБУ) видав ліцензію компанії

На українському ринку з'явилась нова фінкомпанія

Фото: bank.gov.ua

Нацбанк України на підставі поданих заяви та документів ухвалив рішення про видачу ТОВ «ВІЖИНФАНД ЮКРЕЙН» ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом надання фінансової послуги — надання коштів та банківських металів у кредит.

Одночасно з отриманням ліцензії на діяльність фінансової компанії ТОВ «ВІЖИНФАНД ЮКРЕЙН» набуло статусу фінансової установи.

Відповідне рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 16 грудня.

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Нагадаємо, кількість учасників небанківського фінансового ринку у листопаді зменшилася з 897 (станом на 1 листопада) до 892 (станом на 1 грудня). Кількість банків залишилася незмінною — 62.

Із реєстрів за ініціативою заявника виключено ризикованого страховика та одну кредитну спілку. Примусово виключено три фінансові компанії.

У листопаді одній фінансовій компанії, одному страховику та одній кредитній спілці анульовано всі ліцензії добровільно (на підставі поданих ними заяв). Водночас примусово анульовані ліцензії двом фінансовим компаніям. Зупинено дію ліцензії одній фінкомпанії. Також Національний банк України погодив звуження обсягу ліцензії 14 фінансовим компаніям.

Також ми писали, що НБУ застосував заходи впливу до шести фінансових установ, а ще одній фінансовій компанії відмовив у продовженні строку виконання рішення регулятора.

Крім того, Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ) у листопаді 2024 року застосував до трьох банків та двох небанківських фінансових установ заходи впливу.

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Рубрики: КомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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