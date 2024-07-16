НБУ анулював ліцензію фінансовій установі

Національний банк України (НБУ) анулював ліцензію ТОВ «ФК «Голден Коін» (ЄДРПОУ 44245822) на здійснення фінансових послуг, зокрема надання кредитів, факторинг та лізинг

10 червня 2024 року до цієї компанії було застосовано захід впливу у вигляді вимоги щодо усунення порушень, виявлених під час нагляду, та приведення діяльності у відповідність до законодавства України.

Цей захід був пов’язаний з неподанням до Національного банку звіту FR0 «Дані фінансової звітності» за I квартал 2024 року у встановлені терміни, зазначені в додатку 5 до Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до НБУ, затверджених постановою Правління НБУ від 25 листопада 2021 року № 123 (зі змінами).

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Порушення не було усунуте. Рішення про анулювання ліцензії ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 15 липня 2024 року. Рішення набирає чинності з 16 липня 2024 року.

Нагадаємо, що НБУ виставив на торги нерухомість та землю. Йдеться про активи, набуті Нацбанком у власність у рахунок погашення заборгованості за кредитами рефінансування, наданими банкам України. Їх реалізують через електронну систему Prozorro.Продажі.

Також ми писали, що в НБУ вважають, що програма «Доступні кредити 5-7-9%» потребує перегляду. Директорка департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова вважає, що повне погашення боргу з компенсації пільгових ставок перед банками за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» буде складним завданням, враховуючи поточну динаміку використання бюджетних коштів.

Крім того, НБУ скасував низку валютних обмежень. Як зазначає регулятор, низка змін спрямована на збільшення інвестиційної привабливості України та залучення приватного іноземного капіталу, а також для зміцнення обороноздатності країни.

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За матеріалами: НБУ.