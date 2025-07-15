НБУ оштрафував дві небанківські фінустанови на 2,5 млн грн

Нацбанк України оштрафував ТДВ «СК «Експо Страхування» та ТОВ «Авентус Україна», а також надіслав письмове застереження ПРАТ АСК «Скарбниця». Це заходи впливу за порушення вимог законодавства України про страхування та нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання небанківських фінансових послуг

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Щодо заходів впливу до ТДВ «СК «Експо Страхування»

За виявлені під час інспекційної перевірки порушення до ТДВ «СК «Експо Страхування» застосовано заходи впливу у вигляді:

Накладення штрафу в розмірі 40 000 грн за подання до НБУ звітних файлів з недостовірними показниками звітності за 2024 рік. Ці вимоги визначені в Правилах складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінпослуг до регулятора, затверджених постановою Правління Нацбанку від 25.11.2021 № 123 (зі змінами). ТДВ «СК «Експо Страхування» зобов’язане сплатити штраф упродовж місяця з дня набрання чинності таким рішенням про накладання штрафу. Письмового застереження за порушення вимог до врегулювання діяльності учасників ринку небанківських фінансових послуг. Ці вимоги визначені в Положенні про порядок обліку страховиком договорів, пов’язаних зі здійсненням діяльності із страхування, та вимоги до захисту інформації страховика, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 29.12.2023 № 204 (зі змінами), та в Положенні про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 29.12.2023 № 199 (зі змінами). ТДВ «СК «Експо Страхування» зобов’язане усунути порушення та вжити заходів для усунення причин та умов, що сприяли вчиненню порушень, зазначених у застереженні.

Щодо заходів впливу до ПРАТ АСК «Скарбниця»

За виявлені під час інспекційної перевірки порушення до ПРАТ АСК «Скарбниця» застосовано захід впливу у вигляді письмового застереження за порушення вимог нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання небанківських фінансових послуг, а саме:

Закону України «Про страхування»;

Положення про вимоги до системи управління страховика, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 27.12.2023 № 194 (зі змінами);

Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2023 № 199;

Положення про порядок обліку страховиком договорів, пов’язаних зі здійсненням діяльності із страхування, та вимоги до захисту інформації страховика, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2023 № 204.

ПРАТ АСК «Скарбниця» зобов’язане усунути порушення та вжити заходів для усунення причин та умов, що сприяли вчиненню порушень, зазначених у застереженні.

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Щодо заходів впливу до ТОВ «Авентус Україна»

За виявлені під час інспекційної перевірки порушення до ТОВ «Авентус Україна» застосовано захід впливу у вигляді:

Накладення штрафу в розмірі 2 448 000 грн за порушення вимог Закону України «Про споживче кредитування» та Положення про встановлення додаткових вимог щодо взаємодії із споживачами фінансових послуг та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), затвердженого постановою Правління НБУ від 04.08.2022 № 170. ТОВ «Авентус Україна» зобов’язане сплатити штраф упродовж місяця з дня набрання чинності таким рішенням про накладання штрафу. Письмового застереження за порушення вимог Закону України «Про споживче кредитування», Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Нацбанку від 24.12.2021 № 153 (зі змінами), яке діяло на дату вчинення порушення. Аналогічна норма пункту 43 глави 3 розділу II Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затверджене постановою Правління НБУ від 29.12.2023 № 199. ТОВ «Авентус Україна» зобов’язане вжити заходів для усунення причин та умов, що сприяли вчиненню порушень, зазначених у застереженні.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 14 липня 2025 року за результатами планових інспекційних перевірок, які здійснив Департамент інспектування Національного банку.

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