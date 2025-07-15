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НБУ застосував заходи впливу до трьох фінустанов

15.07.2025 14:50
Ольга Деркач

Національний банк України (НБУ) застосував заходи впливу до трьох фінансових установ. Вони мають вжити заходи, спрямовані на усунення виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України

НБУ застосував заходи впливу до трьох фінустанов

НБУ застосував заходи впливу до трьох фінустанов Фото: bank.gov.ua

Так, за даними НБУ, до ТОВ «Кредіт Партнерс» (ЄДРПОУ 42422521) захід впливу застосовано у зв’язку з неподанням до Національного банку інформації / пояснень / документів та/або їх копій, що запитувалися згідно з вимогами Національного банку у встановлені Національним банком строки.

До ПТ «Санлайт Ессетс і Компанія» (ЄДРПОУ 36410969) захід впливу застосовано у зв’язку з неподанням до Національного банку звітності за січень, лютий, березень та I квартал 2025 року.

Зазначені установи зобов’язані вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 4 серпня 2025 року.

Ці рішення про застосування заходів впливу до зазначених установ Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 14 липня 2025 року.

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Крім того, НБУ застосував захід впливу до Товариства з Обмеженою Відповідальністю «Еко Фін» (ЄДРПОУ 43564082).

Захід впливу застосовано за неподання ТОВ «Еко Фін» до Національного банку документів, визначених у пункті 761 глави 69 розділу X Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 (зі змінами), у зв’язку із збільшенням у 2024 році розміру статутного капіталу.

Зазначена фінансова компанія зобов’язана вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести діяльність у відповідність до вимог законодавства України у строк до 11 серпня 2025 року.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 14 липня 2025 року.

Рішення набирають чинності з дня доведення до відома фінансових установ та можуть бути оскаржені протягом шести місяців із дня їх отримання до адміністративного суду в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України.

Відповідно до частини другої статті 74 Закону України «Про Національний банк України» оскарження цього рішення не зупиняє його виконання.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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