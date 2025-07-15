НБУ застосував заходи впливу до трьох фінустанов

Національний банк України (НБУ) застосував заходи впливу до трьох фінансових установ. Вони мають вжити заходи, спрямовані на усунення виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України

Так, за даними НБУ, до ТОВ «Кредіт Партнерс» (ЄДРПОУ 42422521) захід впливу застосовано у зв’язку з неподанням до Національного банку інформації / пояснень / документів та/або їх копій, що запитувалися згідно з вимогами Національного банку у встановлені Національним банком строки.

До ПТ «Санлайт Ессетс і Компанія» (ЄДРПОУ 36410969) захід впливу застосовано у зв’язку з неподанням до Національного банку звітності за січень, лютий, березень та I квартал 2025 року.

Зазначені установи зобов’язані вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 4 серпня 2025 року.

Ці рішення про застосування заходів впливу до зазначених установ Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 14 липня 2025 року.

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Крім того, НБУ застосував захід впливу до Товариства з Обмеженою Відповідальністю «Еко Фін» (ЄДРПОУ 43564082).

Захід впливу застосовано за неподання ТОВ «Еко Фін» до Національного банку документів, визначених у пункті 761 глави 69 розділу X Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 (зі змінами), у зв’язку із збільшенням у 2024 році розміру статутного капіталу.

Зазначена фінансова компанія зобов’язана вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести діяльність у відповідність до вимог законодавства України у строк до 11 серпня 2025 року.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 14 липня 2025 року.

Рішення набирають чинності з дня доведення до відома фінансових установ та можуть бути оскаржені протягом шести місяців із дня їх отримання до адміністративного суду в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України.

Відповідно до частини другої статті 74 Закону України «Про Національний банк України» оскарження цього рішення не зупиняє його виконання.

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