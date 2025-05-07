НБУ оштрафував двох страховиків

Нацбанк України застосував до двох страхових компаній заходи впливу у вигляді штрафних санкцій за подання до НБУ файлів звітності за 2024 рік з порушенням строків

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Зазначається, що заходи впливу застосовані до таких компаній:

ПАТ «Страхова Компанія «Велес»;

ТзДВ «Страхова Компанія «Експо Страхування».

Рішення про застосування зазначених заходів впливу ухвалені за результатами безвиїзного нагляду за ринком небанківських фінансових послуг та набрали чинності 5 травня 2025 року.

Сплатити штраф страховики повинні упродовж місяця з дня набрання чинності рішенням регулятора про накладення штрафу.

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Нагадаємо, що цього тижня Нацбанк України відкликав у ТОВ «ФК «Стідва» ліцензію на діяльність фінансової компанії з надання таких фінансових послуг, як надання коштів та банківських металів у кредит та факторинг; а також відкликав ТОВ «Зет-Фінанс» (на підставі власної заяви) ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом надання такої фінансової послуги, як фінансовий лізинг.

Раніше ми писали, що НБУ хоче створити реєстр дропів та шахраїв. Потрапляння до нього накладе певні обмеження на користувача в частині можливості здійснювати перекази понад певні ліміти. Проблема стосується не лише людей у скрутному становищі, а й молоді, яка свідомо продає дані, що може вплинути на майбутню кар’єру чи негативно оцінено під час вступу на держслужбу, або можливість у майбутному отримувати кредити.

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