НБУ оштрафував двох страховиків

Нацбанк України застосував до двох страхових компаній заходи впливу у вигляді штрафних санкцій за подання до НБУ файлів звітності за 2024 рік з порушенням строків
Про це повідомила пресслужба регулятора.
Зазначається, що заходи впливу застосовані до таких компаній:
- ПАТ «Страхова Компанія «Велес»;
- ТзДВ «Страхова Компанія «Експо Страхування».
Рішення про застосування зазначених заходів впливу ухвалені за результатами безвиїзного нагляду за ринком небанківських фінансових послуг та набрали чинності 5 травня 2025 року.
Сплатити штраф страховики повинні упродовж місяця з дня набрання чинності рішенням регулятора про накладення штрафу.
Читайте також: Скільки грошей переказали українці у I кварталі 2025 — звіт НБУ
Нагадаємо, що цього тижня Нацбанк України відкликав у ТОВ «ФК «Стідва» ліцензію на діяльність фінансової компанії з надання таких фінансових послуг, як надання коштів та банківських металів у кредит та факторинг; а також відкликав ТОВ «Зет-Фінанс» (на підставі власної заяви) ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом надання такої фінансової послуги, як фінансовий лізинг.
Раніше ми писали, що НБУ хоче створити реєстр дропів та шахраїв. Потрапляння до нього накладе певні обмеження на користувача в частині можливості здійснювати перекази понад певні ліміти. Проблема стосується не лише людей у скрутному становищі, а й молоді, яка свідомо продає дані, що може вплинути на майбутню кар’єру чи негативно оцінено під час вступу на держслужбу, або можливість у майбутному отримувати кредити.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
НБУ визнав ділову репутацію Петра Порошенка небездоганною
Скільки грошей у касах українських банків — звіт НБУ
Які зміни очікуються у банківському секторі України: опитування НБУ