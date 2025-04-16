Національний банку України (НБУ) презентував нову памʼятну монету, «Світ мистецтва кутюр’є. Любов Панченко», присвяченої багатогранній постаті, душі українського мистецтва, видатній художниці-модельєрці та шістдесятниці Любові Панченко

«Маю за честь презентувати нашу нову пам’ятну монету, присвячену Любові Панченко — легендарній українській мисткині, чиє ім’я стало синонімом творчої свободи. Людині, яка без перебільшення брала участь у творенні нової української культури, сміливо заявляючи про своє право на національну самобутність. Ця монета, як і мистецькі твори Любові Панченко, назавжди збереже в собі відлуння її непересічної особистості та український колорит. Вона уособлює незламність української культури, вшановує відданість національним традиціям та неоціненний внесок художниці в розвиток українського мистецтва», — наголосив голова Нацбанку Андрій Пишний.

Пам’ятна монета «Світ мистецтва кутюр’є. Любов Панченко» має номінал 10 гривень. Вона виготовлена зі срібла 925 проби, категорія якості карбування — «спеціальний анциркулейтед», маса дорогоцінного металу в чистоті — 31,1 г, діаметр — 38,6 мм. Гурт монети – гладкий із заглибленими написами позначення металу, його проби та логотипа Банкнотно-монетного двору.

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На аверсі монети зображено стилізований портрет Любові Панченко, обрамлений елементами її славнозвісного твору «Бучанська весна». Погляд мисткині, сповнений творчої енергії та свободи, ніби проникає крізь час і простір, символізуючи силу та відданість ідеалам. Композиція підкреслює тісний зв’язок художниці з її Батьківщиною. Ліворуч від портрету розташований малий Державний Герб України, напис ЛЮБОВ ПАНЧЕНКО; праворуч — рік карбування 2025, напис УКРАЇНА, номінал 10 та графічний символ гривні — ₴.

На реверсі монети зображено фрагмент твору «Бучанська весна» (елемент оздоблення — тамподрук), який символічно поєднується з портретом Любові Панченко, створюючи цілісну композицію. «Бучанська весна» — не просто картина, це своєрідний маніфест краси та незламності духу, адже саме в Бучі художниця народилася й жила. Цей образ навіки закарбувався в пам’яті міста і в серцях шанувальників таланту художниці, ставши символом віри у відродження.

Художник — Андрій Сагач. Скульптор — Володимир Дем’яненко.

Пам’ятна монета «Світ мистецтва кутюр’є. Любов Панченко» введена в обіг 15 квітня 2025 року. Її тираж — до 10 000 штук.

Придбати цю монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ з 16 квітня 2025 року, а також у банків-дистриб’юторів.

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Джерело: НБУ.