НБУ відкликав ліцензію небанківській фінансовій установі

Нацбанк України відкликав ліцензію ТОВ «ФК «Кепітал Фінанс» (на підставі власної заяви) на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання таких фінансових послуг, як: надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Зазначається, шо також відповідно до пункту 826 глави 76 розділу ХІІ Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2023 № 199 (зі змінами), ТОВ «ФК «Кепітал Фінанс» виключено з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з відкликанням ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 16 травня 2025 року.

Також учора, 19 травня, стало відомо, що НБУ застосував до чотирьох небанківських фінансових установ заходи впливу у вигляді вимог про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України.

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Заходи впливу застосовано до таких установ:

ТОВ «Системний Фінансовий Консалтинг»;

ТОВ «Фінансова Компанія «Діджитал Фінанс»;

ТОВ «Кредіт Інвестмент Груп»;

ТОВ «Фінансова Компанія «Фін-Ранг».

Нагадаємо, що ЄС запустив проєкт підтримки НБУ. Новий проєкт допоможе НБУ впровадити нагляд, заснований на оцінці ризиків, відповідно до найкращих практик ЄС, а також сприятиме безпечному розвитку та ефективній роботі небанківських фінансових установ з метою забезпечення джерел фінансування післявоєнного відновлення економіки України та її інтеграції до фінансових ринків ЄС і світу.

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