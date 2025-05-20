close-btn
PaySpaceMagazine

НБУ відкликав ліцензію небанківській фінансовій установі

20.05.2025 18:20
Микола Деркач
Читати росiйською

Нацбанк України відкликав ліцензію ТОВ «ФК «Кепітал Фінанс» (на підставі власної заяви) на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання таких фінансових послуг, як: надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг

НБУ відкликав ліцензію небанківській фінансовій установі

НБУ відкликав ліцензію небанківській фінансовій установі Фото: bank.gov.ua

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Зазначається, шо також відповідно до пункту 826 глави 76 розділу ХІІ Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2023 № 199 (зі змінами), ТОВ «ФК «Кепітал Фінанс» виключено з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з відкликанням ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 16 травня 2025 року.

Також учора, 19 травня, стало відомо, що НБУ застосував до чотирьох небанківських фінансових установ заходи впливу у вигляді вимог про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України.

Читайте також: На скільки зросли збитки від карткового шахрайства у 2024 — дані НБУ

Заходи впливу застосовано до таких установ:

  • ТОВ «Системний Фінансовий Консалтинг»;
  • ТОВ «Фінансова Компанія «Діджитал Фінанс»;
  • ТОВ «Кредіт Інвестмент Груп»;
  • ТОВ «Фінансова Компанія «Фін-Ранг».

Нагадаємо, що ЄС запустив проєкт підтримки НБУ. Новий проєкт допоможе НБУ впровадити нагляд, заснований на оцінці ризиків, відповідно до найкращих практик ЄС, а також сприятиме безпечному розвитку та ефективній роботі небанківських фінансових установ з метою забезпечення джерел фінансування післявоєнного відновлення економіки України та її інтеграції до фінансових ринків ЄС і світу.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ вніс зміни до валютних обмежень

НБУ може оновити правила використання QR-кодів для кредитових переказів

Міжнародні резерви України зросли на 10% — НБУ

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
google news
Новини по темі
Як змінився банківський сектор України у 2025 20.05.2025

Як змінився банківський сектор України у 2025
НБУ застосував заходи впливу до чотирьох фінустанов 20.05.2025

НБУ застосував заходи впливу до чотирьох фінустанов
ЄС запустив проєкт підтримки НБУ 15.05.2025

ЄС запустив проєкт підтримки НБУ
НБУ оштрафував небанківську фінкомпанію на 2,9 млн грн 13.05.2025

НБУ оштрафував небанківську фінкомпанію на 2,9 млн грн
На скільки зросли збитки від карткового шахрайства у 2024 — дані НБУ 13.05.2025

На скільки зросли збитки від карткового шахрайства у 2024 — дані НБУ
НБУ вніс зміни до валютних обмежень 12.05.2025

НБУ вніс зміни до валютних обмежень
Вибір редакції
Всі
ERP + Банк = Бізнес без бар’єрів: як Райф автоматизує фінансові процеси для корпоративних клієнтів
ТОП статей 12.05.2025

ERP + Банк = Бізнес без бар’єрів: як Райф автоматизує фінансові процеси для корпоративних клієнтів

 Де нерухомість приносить дохід: найкращі країни для інвестування у 2025 та поради експерта
ТОП статей 08.05.2025

Де нерухомість приносить дохід: найкращі країни для інвестування у 2025 та поради експерта
Останні новини
Сьогодні  21:20

Якими будуть мінімальна зарплата та курс гривні у 2026-2028 роках

 Сьогодні  19:10

Біткоїн може досягнути $135 000 вже цього тижня — аналітик

 Сьогодні  18:20

НБУ відкликав ліцензію небанківській фінансовій установі

 Сьогодні  17:30

3 альткоїни, які можуть злетіти у травні 2025

 Сьогодні  16:40

У Дії скоро зʼявиться власний ШІ-асистент

 Сьогодні  15:50

Заснований українцями стартап залучив €850 000

 Сьогодні  15:00

Названо найзаможніших депутатів України — YouControl

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber