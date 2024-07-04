НБУ запустив інформкампанію для українців на тему страхування

В Україні розпочалась інформаційна кампанія із захисту прав споживачів страхових послуг «Знай свої права: страхування», яку організовує Національний банк України (НБУ)

Ключове завдання та мета кампанії «Знай свої права: страхування» – захист прав страхувальників та поліпшення знань споживачів про страхові послуги.

«Тема страхування та страхових послуг залишається мало висвітленою для споживачів. Більшість українців користуються лише страхуванням, обов’язковість якого визначена законодавчо, або таким, що обирають для споживача інші організації», — йдеться в пресрелізі.

У межах кампанії споживачі отримають роз’яснення щодо таких питань:

як обрати страхову компанію;

на що звертати увагу під час укладення договору страхування;

де шукати і як отримати вичерпну інформацію про страхові продукти;

як діяти, коли трапився страховий випадок, щоб уникнути проблем зі страховими виплатами від страховика;

що таке франшиза у страхуванні та чому варто звертати увагу на її наявність і розмір, зазначені в договорі;

як діяти під час зіткнення з нав’язуванням договору страхування чи порушенням прав споживача.

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Також Нацбанк разом із партнерами розповість про зміни, які очікують споживачів страхових послуг у зв’язку з оновленням законодавства.

Зазначається, що одним із пріоритетів НБУ як регулятора страхового ринку є оновлення застарілого законодавства. 1 січня 2024 року введено в дію новий закон «Про страхування», перехідний період адаптації норм якого закінчується 1 липня. Водночас 17 червня була ухвалена нова редакція закону «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів».

Нове законодавство не лише підвищує стійкість страхового ринку, а й передбачає значний перелік вимог до страховиків щодо обов’язкового розкриття для споживачів вичерпних відомостей про умови договорів страхування.

Інформаційна кампанія триватиме до кінця вересня 2024 року у всіх регіонах України. Онлайн-майданчиком для її проведення стане освітній сайт НБУ з фінансової грамотності «Гаразд». Один із розділів сайту присвячений страхуванню та страховим послугам. Також на цій онлайн-платформі користувачі можуть перевірити свої знання, пройшовши тематичний тест про страхування.

Нагадаємо, Нацбанк актуалізував вимоги до організації роботи учасників ринку небанківських фінансових послуг і визначив особливості регулювання їх діяльності в перехідний період після введення в дію Законів України «Про страхування» та «Про кредитні спілки».

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Джерело: НБУ