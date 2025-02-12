close-btn
PaySpaceMagazine

НБУ застосував захід впливу до фінустанови

12.02.2025 10:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

Національний банк України (НБУ) застосував до ТОВ «Фінансова компанія «НСТ Груп» (ЄДРПОУ 41899056) захід впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України

НБУ застосував захід впливу до фінустанови

НБУ застосував захід впливу до фінустанови Фото: bank.gov.ua

Захід впливу застосовано у зв’язку з неподанням до Національного банку на його вимогу інформації / пояснень / документів та/або їх копій у встановлені строки.

Установа зобов’язана вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 04 березня 2025 року.

Рішення про застосування заходу впливу Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 10 лютого 2025 року. Воно набирає чинності з дня доведення до відома фінансової установи та може бути оскаржене протягом шести місяців із дня його отримання в адміністративному суді в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України.

Цікаве по темі: НБУ оновив правила миттєвих кредитових переказів

Відповідно до частини другої статті 74 Закону України «Про Національний банк України» оскарження цього рішення не зупиняє його виконання.

Нагадаємо, що BankID залишався одним із найпопулярніших способів ідентифікації. За 2024 рік попит на використання системи збільшився удвічі — загальна кількість успішних ідентифікацій з використанням Системи BankID НБУ за рік становила 87,7 млн шт. Це перевищує минулорічний показник більш ніж удвічі (на 104%) або на 44,8 млн електронних ідентифікацій.

Раніше ми писали, як змінилися міжнародні резерви України у січні. Станом на 1 лютого 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $43,003 млрд. У січні вони зменшилися на 1,8%, але залишаються близькими до рекордного рівня.

Крім того НБУ викрив незаконну схему надання кредитів під виглядом криптооперацій. Поглиблений аналіз показав, що онлайн-сервіс BitCapital вибудував складний механізм обходу законодавства: формально надаючи позики в USDT, вони фактично видають кредити в гривні, оминаючи всі встановлені законом регуляторні механізми.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Один з департаментів НБУ змінив керівницю

Інтернет-магазин нумізматичної продукції НБУ запровадить верифікацію через BankID

Коли в Україні почне знижуватися інфляція — прогноз НБУ

Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
google news
Новини по темі
Які продукти здорожчають найбільше через ріст інфляції 12.02.2025

Які продукти здорожчають найбільше через ріст інфляції
Як змінився ринок небанківських фінпослуг за січень 2025 — НБУ 11.02.2025

Як змінився ринок небанківських фінпослуг за січень 2025 — НБУ
НБУ оновив правила миттєвих кредитових переказів 11.02.2025

НБУ оновив правила миттєвих кредитових переказів
НБУ оштрафував «Кредит Дніпро» на ₴10 млн за порушення фінмоніторингу 10.02.2025

НБУ оштрафував «Кредит Дніпро» на ₴10 млн за порушення фінмоніторингу
НБУ оновив порядок виконання міжбанківських платежів 10.02.2025

НБУ оновив порядок виконання міжбанківських платежів
Проблема з обміном старих доларових купюр знову на радарах — НБУ 07.02.2025

Проблема з обміном старих доларових купюр знову на радарах — НБУ
Вибір редакції
Всі
Фінанси та покоління Z: секрети успішної комунікації від Rakuten Viber
ТОП статей 10.02.2025

Фінанси та покоління Z: секрети успішної комунікації від Rakuten Viber

 Урочисте нагородження переможців PSM Awards 2024: репортаж з церемонії
ТОП статей 05.02.2025

Урочисте нагородження переможців PSM Awards 2024: репортаж з церемонії
Останні новини
Сьогодні  15:50

Американська фірма придбала українську ШІ-компанію

 Сьогодні  15:00

На якому місці Україна в рейтингу корупції у 2025

 Сьогодні  13:00

Міноборони оновило застосунок Резерв+: що змінилося

 Сьогодні  11:00

Хто з ритейлерів сплатив найбільше податків у 2024

 Сьогодні  10:00

НБУ застосував захід впливу до фінустанови

 11.02.2025  21:00

Аналітик розкритикував Ripple та її токен XRP

 11.02.2025  20:20

Хто з резидентів Дія.City сплатив найбільше податків

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber