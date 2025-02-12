НБУ застосував захід впливу до фінустанови

Національний банк України (НБУ) застосував до ТОВ «Фінансова компанія «НСТ Груп» (ЄДРПОУ 41899056) захід впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України

Захід впливу застосовано у зв’язку з неподанням до Національного банку на його вимогу інформації / пояснень / документів та/або їх копій у встановлені строки.

Установа зобов’язана вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 04 березня 2025 року.

Рішення про застосування заходу впливу Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 10 лютого 2025 року. Воно набирає чинності з дня доведення до відома фінансової установи та може бути оскаржене протягом шести місяців із дня його отримання в адміністративному суді в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України.

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Відповідно до частини другої статті 74 Закону України «Про Національний банк України» оскарження цього рішення не зупиняє його виконання.

Нагадаємо, що BankID залишався одним із найпопулярніших способів ідентифікації. За 2024 рік попит на використання системи збільшився удвічі — загальна кількість успішних ідентифікацій з використанням Системи BankID НБУ за рік становила 87,7 млн шт. Це перевищує минулорічний показник більш ніж удвічі (на 104%) або на 44,8 млн електронних ідентифікацій.

Раніше ми писали, як змінилися міжнародні резерви України у січні. Станом на 1 лютого 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $43,003 млрд. У січні вони зменшилися на 1,8%, але залишаються близькими до рекордного рівня.

Крім того НБУ викрив незаконну схему надання кредитів під виглядом криптооперацій. Поглиблений аналіз показав, що онлайн-сервіс BitCapital вибудував складний механізм обходу законодавства: формально надаючи позики в USDT, вони фактично видають кредити в гривні, оминаючи всі встановлені законом регуляторні механізми.

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Джерело: НБУ.