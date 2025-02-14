НБУ змінив обсяг ліцензій двом фінустановам

Національний банк України (НБУ) погодив зміну обсягу ліцензій на діяльність фінансової компанії (виключення з ліцензій відповідних фінансових послуг) ТОВ ФК «Фінпартнер» (ЄДРПОУ 43351551) та ТОВ «ФК «Астер-Фінанс» (ЄДРПОУ 40033382) на підставі їх власних заяв

З ліцензій на діяльність фінансової компанії виключено такі фінансові послуги:

ТОВ ФК «Фінпартнер» — факторинг та фінансовий лізинг;

ТОВ «ФК «Астер-Фінанс» — фінансовий лізинг.

Після зміни обсягу ліцензій фінансові компанії матимуть право здійснювати діяльність з надання таких фінансових послуг:

ТОВ ФК «Фінпартнер» — надання коштів та банківських металів у кредит;

ТОВ «ФК «Астер-Фінанс» — надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг.

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Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 12 лютого 2025 року.

Рішення набирають чинності з 13 лютого 2025 року.

Нагадаємо, що BankID залишався одним із найпопулярніших способів ідентифікації. За 2024 рік попит на використання системи збільшився удвічі — загальна кількість успішних ідентифікацій з використанням Системи BankID НБУ за рік становила 87,7 млн шт. Це перевищує минулорічний показник більш ніж удвічі (на 104%) або на 44,8 млн електронних ідентифікацій.

Раніше ми писали, як змінилися міжнародні резерви України у січні. Станом на 1 лютого 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $43,003 млрд. У січні вони зменшилися на 1,8%, але залишаються близькими до рекордного рівня.

Крім того НБУ викрив незаконну схему надання кредитів під виглядом криптооперацій. Поглиблений аналіз показав, що онлайн-сервіс BitCapital вибудував складний механізм обходу законодавства: формально надаючи позики в USDT, вони фактично видають кредити в гривні, оминаючи всі встановлені законом регуляторні механізми.

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Джерело: НБУ.