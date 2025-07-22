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НБУ змінив обсяг ліцензії небанківській фінансовій установі

22.07.2025 16:30
Микола Деркач

Нацбанк України на підставі власної заяви ТОВ «Стар Файненс Груп» погодив зміну обсягу ліцензії на діяльність фінансової компанії, а саме виключив таку фінансову послугу, як факторинг

НБУ змінив обсяг ліцензії небанківській фінансовій установі

Фото: bank.gov.ua

Про це повідомила пресслужба регулятора.

«Після зміни обсягу ліцензії на діяльність фінансової компанії ТОВ «Стар Файненс Груп» матиме право здійснювати діяльність з надання фінансової послуги – надання коштів та банківських металів у кредит», — йдеться у повідомленні.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 18 липня 2025 року.

Також сьогодні, 22 липня, з’явилася новина про те, що НБУ прийняв рішення про застосування до кредитної спілки «Придніпров’я» заходу впливу у вигляді письмового застереження за ненадання Національному банку інформації на вимогу.

Кредитна спілка зобов’язана усунути порушення та надати Національному банку запитувану у вимозі інформацію у строк до 11 серпня 2025 року.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 21 липня 2025 року.

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Нагадаємо, що НБУ оприлюднив схвалену Радою з фінансової стабільності та Правлінням Національного банку Стратегію з розвитку іпотечного кредитування, спрямовану на розвиток ринкових механізмів у цьому сегменті ринку з метою підвищення доступності житла.

Вона розроблена відповідно до узгодженої з Міжнародним валютним фондом концепції та передбачає низку інфраструктурних змін, щоб відкалібрувати державну підтримку відповідно до ринкових умов та створити ефективний житловий ринок.

Раніше ми писали, хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у червні 2025. Станом на 1 липня 2025 року на ринку небанківських фінансових послуг працювали 432 фінансові компанії (було 438), 52 страховики non-life (кількість не змінилась), 10 life-страховиків (кількість не змінилася), один страховик зі спеціальним статусом, 105 ломбардів (було 106), 93 кредитні спілки (було 96), один лізингодавець (кількість не змінилася), 44 страхових брокери (було 43) та 74 колекторських компанії (було 73).

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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