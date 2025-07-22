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НБУ застосував захід впливу до кредитної спілки

22.07.2025 10:00
Ольга Деркач

Національний банк України (НБУ) прийняв рішення про застосування до кредитної спілки «Придніпров’я» (ЄДРПОУ 26138247) заходу впливу у вигляді письмового застереження за ненадання Національному банку інформації на вимогу

НБУ застосував захід впливу до кредитної спілки

НБУ застосував захід впливу до кредитної спілки Фото: bank.gov.ua

Кредитна спілка зобов’язана усунути порушення та надати Національному банку запитувану у вимозі інформацію у строк до 11 серпня 2025 року.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 21 липня 2025 року.

Рішення набирає чинності з дня доведення його до відома кредитної спілки «Придніпров’я» та може бути оскаржене протягом шести місяців із дня його отримання до адміністративного суду в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України.

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Відповідно до частини другої статті 74 Закону України «Про Національний банк України» оскарження цього рішення не зупиняє його виконання.

Нагадаємо, що НБУ оприлюднив схвалену Радою з фінансової стабільності та Правлінням Національного банку Стратегію з розвитку іпотечного кредитування, спрямовану на розвиток ринкових механізмів у цьому сегменті ринку з метою підвищення доступності житла. Стратегія розроблена відповідно до узгодженої з Міжнародним валютним фондом концепції та передбачає низку інфраструктурних змін, щоб відкалібрувати державну підтримку відповідно до ринкових умов та створити ефективний житловий ринок.

Раніше ми писали, хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у червні 2025. Станом на 1 липня 2025 року на ринку небанківських фінансових послуг працювали 432 фінансові компанії (було 438), 52 страховики non-life (кількість не змінилась), 10 life-страховиків (кількість не змінилася), один страховик зі спеціальним статусом, 105 ломбардів (було 106), 93 кредитні спілки (було 96), один лізингодавець (кількість не змінилася), 44 страхових брокери (було 43) та 74 колекторських компанії (було 73).

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Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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