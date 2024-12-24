Українська Gastrofamily планує вийти на ринок ще двох країн Європи

Наступного року компанія Gastrofamily хоче запустити мережу барів «Білий налив» у Словаччині та Великій Британії, а також розширити вже наявну в Польщі

Як розповіла співвласниця мережі Олена Борисова, на початку 2025 року «Білий налив» відкриється у словацькій Братиславі. Далі планується відкриття закладів у Лондоні, а також польських Познані та Лодзі. Також розглядається варіант запуску БПШ у Відні.

В середньому в кожен із закладів інвестують від €150 000. Аналогічна сума була вкладена у відкриття барів у Польщі та Португалії, і в компанії вважають це відправною фінансовою точкою.

Водночас Борисова зазначила, що часто заклади відкривають не з нуля, а шляхом «переуступки». Тобто це оренда приміщення закладу, який працював раніше, доволі часто – вже з меблями або технікою.

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За її словами, пошук правильного приміщення — основна складність у розвитку ресторанного бізнесу у Європі, оскільки центрові місця давно зайняті. Також у певних європейських країнах є вимога до орендарів, що вони мають проживати там не менше трьох років.

«А наші франчайзі – це здебільшого українці, які переїхали жити в ЄС нещодавно», — додає Борисова.

Станом на грудень 2024 року компанія Gastrofamily відкрила три «Білих наливи» у Польщі, а також має Mushlya у Лісабоні в Португалії. Загалом Gastrofamily має 61 ресторан різного формату.

Нагадаємо, співзасновниця «Галі Балуваної» Алла Теліга відкрила новий заклад у Луцьку — чебуречну «Ціберек». Сімейна чебуречна «Ціберек» також буде працювати за форматом франшизи.

Також ми писали, що Glovo прагне трансформувати свій застосунок у платформу з елементами соціальної мережі під назвою Glovo Next. Вона включатиме добірки страв і відеоконтент від ресторанів. Наразі Glovo Next проходить тестування в Україні, а повноцінний запуск планується до кінця 2024 року.

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За матеріалами Forbes