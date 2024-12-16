Укртелеком підвищить тарифи з 1 січня: скільки доведеться платити

Для клієнтів Укртелекому зростуть ціни тарифів на послуги телефонії та проводового радіо

Укртелеком оголосив про зміни у вартості тарифів на послуги фіксованого телефонного зв’язку та провідного радіо з 1 січня 2025 року. Це стосується лише клієнтів-фізичних осіб.

Так, плату за радіо з початку нового року буде збільшено зі 145 до 189 гривень на місяць з урахуванням ПДВ.

Також зміняться тарифи на телефонний зв’язок, зокрема на такі тарифні плани:

«Простий» — зі 195 до 255 гривень;

«Простий Мінімальний» — зі 195 до 249 гривень;

«Домашній Базовий» з 255 до 325 гривень;

«Домашній Безлімітний» з 255 до 329 гривень.

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У компанії наголосили, що тарифи вказані без урахування спеціальних пропозицій на 1 січня 2025 року. При цьому будуть збережені акційні ціни та знижки — на час їхньої дії.

Компанія також є провайдером швидкісного фіксованого інтернету, проте про подорожчання цієї послуги поки що не заявлялося. Востаннє Укртелеком проводив перерахунок тарифів на свої послуги для фізосіб 1 березня 2024 року.

Нагадаємо, протягом перших дев’яти місяців 2024 року компанія Укртелеком вклала 725 мільйонів гривень у розвиток своєї комунікаційної мережі, а також сплатила близько 1 мільярда гривень податків до бюджетів різних рівнів.

У 2024 році Укртелеком активно продовжує розширення оптоволоконної інфраструктури, відновлює мережу після регулярних атак з боку ворога і забезпечує доступ до інтернету в 90% населених пунктів, які були підключені до мережі на момент початку повномасштабної війни.

Крім того, Київстар розповів про відчутне здорожчання тарифів — у середньому до кінця 2024 року ціни зростуть на 25%.

Вже було переглянуто умови деяких тарифів планів для контрактних абонентів, а до кінця року планується змінити також частину тарифів передплати. Підвищення ціни у Київстарі пояснили «прагненням надавати якісний зв’язок, стабільний інтернет і додаткові сервіси».

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