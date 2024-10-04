Частка ринку Binance впала до найнижчого рівня за 4 роки — звіт CCData

Загальний обсяг торгів на централізованих біржах (CEX) за перший місяць осені впав до $4,34 трлн (на 17%), досягнувши найнижчого рівня з червня

Експерти аналітичної компанії CCData опублікували огляд криптовалютного ринку за вересень 2024 року, який свідчить про падіння обсягу торгів на крипторинку.

Зазначається, що вересень зазвичай відзначається меншою торговою активністю. Проте аналітики очікують зростання активності на CEX у 4 кварталі 2024 року через підвищення ліквідності на ринку, зниження процентної ставки Федеральною резервною системою (ФРС) та майбутні вибори в США.

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Протягом вересня загальний обсяг торгів на спотовому ринку впав на 17,2% — до $1,27 трлн, зафіксувавши перше за три місяці зниження.

Найбільший обсяг торгів на спотовому ринку серед централізованих бірж зафіксували на Binance — $344 млрд, проте порівняно з серпнем показник продемонстрував зниження. Далі йде Crypto.com ($134 млрд) та Bybit ($122 млрд).

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Водночас у вересні обсяг спотових торгів Binance впав на 22,9% — до $344 млрд, обсяг торгів деривативами також впав на 20,6% — до $1,25 трлн.

Загалом частка Binance на крипторинку знизилася на 2,02% — до 36,6%, що також є найнижчим показником з вересня 2020 року, але залишається панівною на крипторинку серед CEX. Також негативна тенденція у Coinbase — показник впав на 0,68%.

У вересні обсяг торгівлі деривативами скоротився на 17,0%, до $3,07 трлн, зафіксувавши перше зниження за три місяці. Найбільший обсяг торгів деривативами зафіксували на Binance — $1,25 трлн, далі йде за OKX — $565 млрд та Bybit — $469 млрд. Проте показники на цих криптобіржах знизилися у порівнянні з серпнем.

Нагадаємо, Binance досягла нової віхи у своїй вже домінуючій траєкторії: генеральний директор Річард Тенг нещодавно оголосив, що криптобіржа перетнула позначку в $100 трлн за весь час торгівлі.

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За матеріалами Incrypted