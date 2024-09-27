Ціна Біткоїна перевищила $65 тисяч: що з іншими криптовалютами

Ціни на криптовалюту сьогодні взяли бичачу траєкторію. Розглянемо деякі криптовалюти-лідери за ринковою капіталізацією та їхні цінові зміни 27 вересня

Ціни на криптовалюту в п’ятницю викликали значний оптимізм в інвесторів, демонструючи траєкторії зростання. Біткоїн (BTC) і альткоїни торгувалися переважно в зеленому кольорі, тоді як Shiba Inu (SHIB) виявився серед найбільших прибутковіших цього дня.

Капіталізація світового криптовалютного ринку на момент написання новини підскочила на 2,85% до $2,3 трлн. При цьому загальний обсяг торгів зріс на 35,28% до $87,77 млрд.

Читайте також: Біткоїн набув нового статусу від BlackRock

Ціна Біткоїна сьогодні

На момент публікації ціна BTC зросла на 2,5% — флагманська криптовалюта зараз торгується по $65 343. Денний мінімум і максимум монети були зафіксовані на рівні $63 324 і $65 790 відповідно.

Згідно з даними Soso Value, станом на 26 вересня це зростання цін узгоджується з приголомшливим надходженням у спотові біткоїн-ETF у розмірі $365,57 млн. Домінування Біткоїна за минулу добу зменшилось на 0,02% до 56,16%.

Крім того, сьогодні ринкова капіталізація BTC склала $1,29 трлн. Дані Spotonchain виявили величезне накопичення 3,5 тис. BTC Whale від Binance за останні 3 дні, додаючи оптимізму щодо майбутніх рухів ціни монети.

Ціна Ethereum

Одночасно графік ціни ETH продемонстрував зростання на 1,5% за минулий день і на цю мить монета торгується по $2656. Денний мінімум і максимум монети були зафіксовані на рівні $2592 і $2666 відповідно.

Сьогодні ринкова капіталізація Ethereum становила $319,75 млрд. Примітно, що монета зростає, попри відтік $675,45 тис. у спотових ETH-ETF станом на 26 вересня.

Вас може зацікавити: Криптотрейдер перетворив $95 на $96,9 тис. за 12 годин — який токен купив

Ціна Solana

Криптовалюта SOL зросла на 4,6% порівняно з вчорашнім днем ​​і зараз торгується на рівні $157. Денний мінімум і максимум монети були зафіксовані на рівні $148,82 і $157,86 відповідно. Примітно, що сьогодні ринкова капіталізація Solana становить $73,93 млрд.

Ціна XRP

Тим часом ціна активу, забезпеченого Ripple, сьогодні зросла майже на 0,6% до $0,5883. Внутрішньоденний мінімум і максимум XRP були зафіксовані як $0,5819 і $0,596 відповідно. Сьогодні ринкова капіталізація криптовалюти становила $33,24 млрд.

Ціни на мемкоїни

Ціна Dogecoin (DOGE) зросла на 9% за минулу добу і зараз торгується на рівні $0,1235. Подібним чином навіть ціна монети Pepe (PEPE) зросла на понад 15% і сьогодні досягла $0,00001034.

Крім того, ціна dogwifhat (WIF) підскочила на 7,5% до $2,31. Примітно, що Shiba Inu (SHIB) займає передові позиції серед лідерів дня, показавши зростання на 16,61% до $0,00001904.

Про 4 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня, читайте в нашому матеріалі.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

3 криптовалюти, які варто купити до кінця цього року

Solana презентувала новий криптосмартфон Seeker

Колишні керівники Coinbase запустили власну криптобіржу

За матеріалами CoinGape, CoinMarketMap