Гері Генслер піддається пильній увазі з боку законодавців: причина

Гері Генслера вже називають найбільш «руйнівним та беззаконним» головою SEC в історії через його дії щодо криптоіндустрії

Сьогодні на слуханнях голова Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) США Гері Генслер піддався різкій критиці з боку законодавців, в тому числі лідера більшості в Конгресі США від Республіканської партії Тома Еммера. Головна причина в тому, як SEC розглядала справу компанії Digital Licensing Inc, також відомої як DebtBox.

Справа, що передбачала заморожування активів компанії на підставі звинувачень SEC, була закрита після того, як федеральний суддя визнав «недобросовісну поведінку» Комісії. Суддя Роберт Шелбі зобов’язав SEC виплатити близько $1,8 млн гонорарів адвокатам і ліквідаторам через процедурні помилки.

Деталі слухання щодо Гері Генслера

Під час слухань Том Еммер поставив запитання Гері Генслеру щодо підходу SEC до справи DebtBox. Він наголосив, що дії SEC були неналежними та перевищували регуляторні повноваження.

Еммер назвав дії SEC «деструктивними», зазначивши, що рішення про заморожування активів DebtBox ґрунтувалося на неправдивій інформації, що призвело до того, що суд наклав санкції на SEC.

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Своєю чергою Генслер визнав, що ситуація була «погано вирішена», і висловив розчарування тим, що Еммер продовжував тиснути на підхід Комісії до регулювання цифрових активів.

Суддя Шелбі, посилаючись на недобросовісну поведінку SEC, зобов’язав Комісію покрити судові витрати на суму близько $1,8 млн. Сюди входять приблизно $1 млн гонорару адвоката і $750 тис. гонорару ліквідатора.

Рішення було винесено після того, як суд встановив, що дії SEC з отримання тимчасової судової заборони на заморожування активів DebtBox були невиправданими, і в кінцевому підсумку справу було закрито без упередженості.

Крім цього, Еммер звинуватив Генслера в очікуванні політичної лояльності від співробітників SEC, включаючи державних службовців, а також у зловживанні інструментами Комісії стосовно різних компаній.

Хестер Пірс критикує регуляторний підхід SEC

Комісар Хестер Пірс виступила з різкою критикою позиції SEC щодо регулювання криптовалют, прямо кинувши виклик керівництву Генслера.

Пірс стверджувала, що Комісія застосувала юридично неточний підхід, що призвело до відсутності ясності в галузі. Вона також розкритикувала SEC і практику регулювання шляхом примусу, назвавши її неефективною і такою, що не сприяє наданню учасникам ринку чітких орієнтирів.

Вона запропонувала Комісії проводити більше заходів зі з’ясування фактів, таких як круглі столи, перш ніж приймати важливі регуляторні рішення, замість того, щоб покладатися на примусові заходи для створення прецедентів.

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Конгресмени обговорили питання регулювання криптовалют

Конгресмен Бред Шерман був одним з перших, хто порушив питання криптовалют під час слухань, висловивши занепокоєння з приводу відсутності регуляторної ясності. Він підкреслив, що хоча SEC має повноваження захищати інвесторів, комісія повинна прагнути до більш чіткого регулювання цифрових активів.

Коментарі Шермана прозвучали після виступу його колеги Патріка МакГенрі, який також поставив під сумнів роботу SEC з криптоактивами, особливо згадавши про Ethereum.

МакГенрі звернув увагу на відмінність термінів, які використовує SEC для опису цифрових активів, включаючи криптотокени і цінні папери цифрових активів. Голова SEC у відповідь наполягав, що закони є чіткими. Але МакГенрі заперечив, стверджуючи, що непослідовна термінологія SEC відображає ширший брак регуляторної ясності.

У відповідь на критику Генслер стверджував, що SEC залишається «нейтральною» щодо блокчейну, заявивши, що сама технологія не змінює фундаментальну економіку інвестицій.

Однак захист голови SEC не зміг заспокоїти законодавців і членів Комісії, які продовжували наполягати на чіткіших керівних принципах регулювання цифрових активів. А Еммер через підхід Генслера до криптоіндустрії назвав його найбільш «руйнівним та беззаконним» головою SEC в історії.

Про три фатальні помилки, яких Гері Генслер припустився за час свого перебування на посаді, ми писали раніше.

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За матеріалами CoinGape, CryptoPotato