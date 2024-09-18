close-btn
PaySpaceMagazine

Найбільша світова серія з трейдингу повертається: WSOT 2024 від Bybit об’єднав трейдинг на DEX та CEX

18.09.2024 17:06
Микола Деркач
Новини компанії
Читати росiйською

Bybit, друга криптовалютна біржа у світі за торговим обсягом, оголосила про офіційний запуск Глобального змагання криптотрейдерів (WSOT). WSOT 2024 — це найбільше і найтриваліше змагання криптотрейдерів з усього світу, в якому розіграють призовий пул до 10 000 000 USDT і такі розкішні винагороди, як годинники Rolex, розкішну яхту і подорожі

Найбільша світова серія з трейдингу повертається: WSOT 2024 від Bybit об’єднав трейдинг на DEX та CEX

Вперше в історії змагання учасники зможуть торгувати як на централізованих (CEX), так і на децентралізованих (DEX) платформах. Така інтеграція охоплює весь спектр криптовалютних ринків від глибини централізованої біржі Bybit до передових інновацій її децентралізованого аналога DEX Pro.

«WSOT 2024 відкриває доступ до широкого світу криптовалют, — каже співзасновник та CEO Bybit Бен Чжоу. — Ми надаємо інструменти вивчення нових можливостей як на CEX, так і на DEX. Тепер учасники зможуть кинути собі виклик та вивести торгівлю на новий рівень».

Змагання у трьох категоріях: Lightweight, Middleweight та Heavyweight

Цього року WSOT стане ще більш інклюзивним та захоплюючим. Залежно від розміру капіталу учасники можуть вибрати одну з трьох категорій – Lightweight, Middleweight та Heavyweight – для портфеля розміром $500, $2000 та $10 000 відповідно. Кожна категорія має окремий призовий пул, щоб усі трейдери з різними можливостями змогли продемонструвати свої навички. Крім того, учасники можуть використовувати Єдиний торговий акаунт (UТА) Bybit, який дозволяє створити до чотирьох субакаунтів і об’єднує забезпечення за кількома позиціями, тому дає перевагу в конкурентній торгівлі.

Цікаве по темі: Bybit та Binance отримали дозвіл на повну криптоліцензію в Казахстані

Мільйон децентралізованих токенів

У новому WSOT 2024 бере участь біржа DEX Pro від Bybit Web3, яка відкриває доступ до більш ніж мільйона децентралізованих токенів, включно з проєктами DeFi, активами GameFi та мемкоїнами. Змагання підтримує понад 100 партнерів екосистеми, серед яких Aptos, GMX, TARS Protocol та Syncswap, тому трейдерам доступні передові рішення у сфері децентралізованих фінансів.

Великий призовий пул та ексклюзивні винагороди

Призовий пул стартує з 10 000 000 USDT і збільшуватиметься залежно від кількості учасників. Окрім грошових винагород, трейдери можуть виграти ексклюзивні призи, зокрема яхту, годинники Rolex та міжнародні подорожі. Чим більше учасників, тим більші винагороди.

Готові до змагання? Зареєструйтесь на сторінці акції, внесіть на UТА Bybit від $500 і підготуйтеся до торгівлі.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Зниження ставки ФРС може обвалити крипторинки — Артур Хейс

Ціна Біткоїна подолала $60 000: що стало причиною

Robinhood може запустити власний стейблкоїн: що відомо

Рубрики: ІнвестиціїКриптовалютиСвітНовини
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
5 найпопулярніших ШІ-криптовалют у 2024 році 18.09.2024

5 найпопулярніших ШІ-криптовалют у 2024 році
Зниження ставки ФРС може обвалити крипторинки — Артур Хейс 18.09.2024

Зниження ставки ФРС може обвалити крипторинки — Артур Хейс
Ціна Біткоїна подолала $60 000: що стало причиною 18.09.2024

Ціна Біткоїна подолала $60 000: що стало причиною
Robinhood може запустити власний стейблкоїн: що відомо 17.09.2024

Robinhood може запустити власний стейблкоїн: що відомо
Біткоїн та Ethereum стабілізувались після падіння: ситуація на крипторинку 17.09.2024

Біткоїн та Ethereum стабілізувались після падіння: ситуація на крипторинку
Ціна Біткоїна та Ethereum падає: що відбувається на крипторинку 16.09.2024

Ціна Біткоїна та Ethereum падає: що відбувається на крипторинку
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у серпні 2024 — аналітика
ТОП статей 18.09.2024

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у серпні 2024 — аналітика

 Прямо зараз ми працюємо над AI-фічами, а саме над AI-асистентом у застосунку, — це наша зараз головна ціль: інтерв’ю із засновником bird AI Арсенієм Фещенко
ТОП статей 18.09.2024

Прямо зараз ми працюємо над AI-фічами, а саме над AI-асистентом у застосунку, — це наша зараз головна ціль: інтерв’ю із засновником bird AI Арсенієм Фещенко
Останні новини
Сьогодні  21:00

5 найпопулярніших ШІ-криптовалют у 2024 році

 Сьогодні  20:20

В Україні можуть з’явитися банки фінансової інклюзії — Гетманцев

 Сьогодні  19:40

Скільки податків сплатив ІТ-сектор України за час війни — Мінцифри

 Сьогодні  18:50

Готель «Україна» продали за 2,5 млрд грн: хто став новим власником

 Сьогодні  18:00

Скільки грошей принесе державі економічне бронювання — Мінекономіки

 Сьогодні  17:10

Скоро Земля отримає ще один супутник, але ненадовго

 Сьогодні  17:06

Найбільша світова серія з трейдингу повертається: WSOT 2024 від Bybit об’єднав трейдинг на DEX та CEX

 Всі новини
credit link image