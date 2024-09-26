Засновник Binance скоро вийде з в'язниці: як відреагує крипторинок

Binance готує кілька нових акцій, щоб «привітати» свого засновника Чанпена Чжао з виходом із в’язниці, а на крипторинку очікується ралі

Чанпен Чжао (CZ), засновник і колишній генеральний директор Binance, перебуває у в’язниці протягом останніх кількох місяців. Однак завдяки угоді з Міністерством юстиції США Чжао вийде на свободу вже 29 вересня.

Важливо розуміти, що Чжао все ще має достатньо великий вплив на Binance. Формально йому назавжди заборонено поновлюватись на посаді генерального директора або іншого безпосереднього керівництва. Однак він все ще залишається мажоритарним акціонером біржі та має призначати людей на ключові посади.

Новий генеральний директор Річард Тенг заявив, що надалі компанія зосередиться на комплаєнсі.

«Більшість фінансових установ у певний момент свого життя вирішать заплатити великий штраф. Але важливо усвідомити помилки, зробити правильні інвестиції, рухатися далі та ставати кращими. Це те, що ми робимо зараз», — сказав Тенг.

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Що буде з Binance та криптовалютами

Binance активно працює над тим, щоб створити хорошу рекламу перед звільненням CZ. 25 вересня компанія оголосила про комплексне оновлення системи для підвищення продуктивності та стабільності платформи. Як зазначили в Binance, всі сервіси будуть працювати з перебоями, що свідчить про комплексність цих оновлень.

Крім того, Binance Coin (BNB) отримає власне оновлення в той же день, коли Чжао вийде з в’язниці. Згідно з повідомленням в блозі BNB, хардфорк Bohr буде запущений 29 вересня.

Найбільш помітною є можливість валідаторів створювати послідовні блоки, створюючи більш плавний досвід для розробників і користувачів. Після цього оновлення BNB планує знизити ціну до $600.

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Окрім потенційного виграшу для BNB, бичачі настрої також зростають і на ширшому крипторинку.

Під крилатою фразою «Uptober» кілька відомих коментаторів у спільноті пов’язують зростання цін на криптовалюту зі звільненням CZ. У двох словах, теорія полягає в тому, що жовтень традиційно є прибутковим для криптоіндустрії.

Коли Чжао вийде з в’язниці, це створить хорошу промоцію для криптовалют в усьому світі. Якщо стратегія Binance щодо BNB буде успішною, принаймні одна відома монета в цей час зросте.

Тож не дивно, що люди спекулюють на успіху ширшої індустрії. Біткоїн стрибає через абсолютно не пов’язані з цим причини, і вихід Чжао може стати додатковим каталізатором.

Нагадаємо, що колишньому генеральному директору Binance Чанпену Чжао загрожує новий судовий позов. Криптовалютний гігант Binance та її колишній генеральний директор Чанпен Чжао отримали новий колективний позов у федеральному суді Сіетла.

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За матеріалами BeInCrypto