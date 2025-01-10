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У Європі протестували роботу нової платіжної системи: коли запустять

10.01.2025 11:00
Ольга Деркач
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Європейська платіжна ініціатива (EPI), фінансоване банками підприємство, яке було створено як альтернатива Mastercard і Visa в Європі, завершила обробку перших транзакцій електронної комерції, прокладаючи шлях до повномасштабного запуску пізніше цього року

У Європі протестували роботу нової платіжної системи: коли запустять

У Європі протестували роботу нової платіжної системи: коли запустять Фото: freepik.com

Транзакції Proof-of-Concept були здійснені в період з кінця листопада до середини грудня в інтернет-магазині німецького футбольного клубу «Кайзерслаутерн».

Це налаштування передбачало безперешкодну інтеграцію гаманця Wero від EPI в онлайн-платформу продавця та його партнера з еквайрингу, VR Payments, а також в застосунок онлайн-банкінгу для кінцевих клієнтів.

Подальші випробування будуть проводитися протягом першої половини 2025 року, перш ніж офіційний запуск розпочнеться в Німеччині влітку. У Бельгія сервіс з’явиться восени, а у Франції — на початку 2026 року.

EPI заявляє, що модуль електронної комерції охоплюватиме стандартні випадки використання платежів, такі як одноразові платежі та повернення коштів, і з часом додасть більш складні платіжні моделі.

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«Цей POC є ще одним ключовим кроком на шляху до виходу нашого роздрібного ринку на ринок комерційних платежів. Наша мета полягала в тому, щоб довести, що наше рішення працює без збоїв і є таким же простим, безпечним та ефективним, як ми його і пропагували. Зараз ми переходимо до наступного етапу і готуємося до широкого впровадження в найближчі місяці», — каже Мартіна Ваймерт, генеральна директорка Європейської платіжної ініціативи

У листопаді EPI оголосила, що з моменту запуску свого P2P-гаманця система зареєструвала 14 млн користувачів і обробила 8 млн транзакцій.

У 2026 році також будуть додані платежі в магазині на касі, а також інші можливості, такі як BNPL, лояльність продавців, інтеграція програм і розподіл витрат.

Нагадаємо, що НБУ оновив послуги та тарифи платіжної системи ПРОСТІР. НБУ комплексно переглянув список послуг національної платіжної системи «Український платіжний простір» (ПРОСТІР), оновив структуру та тарифи на них. В НБУ зазначили, що ці зміни дадуть Нацбанку змогу продовжувати розвиток функціональності національної платіжної системи ПРОСТІР відповідно до викликів часу.

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Рубрики: БанкиЄвропаСвітНовиниПлатіжні системиТехнології
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