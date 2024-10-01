Платіжна система Wero запрацює ще в одній країні ЄС

Європейська платіжна ініціатива (EPI) оголосила про запуск сервісу миттєвих P2P-платежів Wero у Франції

Спочатку нові послуги будуть доступні клієнтам кількох французьких банків, включаючи BNP Paribas, Groupe BPCE, Crédit Agricole, Crédit Mutuel Alliance Fédérale, Crédit Mutuel Arkéa, La Banque Postale та Société Générale разом з їхніми дочірніми компаніями.

У той час як більшість цих банків інтегрують Wero у свої наявні застосунки, La Banque Postale запропонує окремий застосунок Wero, він стане доступний вже у жовтні.

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Wero — це європейський сервіс переказів від людини до людини (P2P), який дозволяє користувачам миттєво надсилати та отримувати гроші за номером телефону або адресою електронної пошти. Згодом Wero розширить свої можливості, додавши запит на переказ грошей і генерування індивідуальних QR-кодів для підвищення конфіденційності під час транзакцій.

Транскордонна експансія та подальший розвиток

Wero дотримується поетапного розгортання, і з липня 2024 року вже працює в Німеччині. Користувачі у Франції та Німеччині незабаром зможуть здійснювати транскордонні платежі між банками-учасниками в обох країнах. Очікується, що Бельгія завершить розгортання Wero до кінця 2024 року, тоді як Люксембург і Нідерланди запланували наступні релізи.

Сервіс Wero має на меті забезпечити єдину платформу мобільних платежів по всій Європі, що дозволить користувачам здійснювати різні види платежів через застосунок свого банку або окремий застосунок Wero. Послуга буде пропонувати відстеження платежів у режимі реального часу і спрямована на безпечне впорядкування процесу платежів.

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На додаток до P2P-платежів, EPI планує впровадити торгові платежі, починаючи з 2025 року. Це почнеться з невеликих роздрібних торговців і з часом охопить онлайн-платежі та управління періодичними платежами, такими як підписка.

Платежі в точках продажу у великих ритейлерів планується протестувати у 2026 році. Інші заплановані функції включають опції «Купи зараз — плати пізніше» (BNPL), інтеграцію з програмами лояльності продавців та функції спільних витрат.

Представники EPI зазначили, що Wero був розроблений як європейське рішення для сучасних цифрових платежів. Вони підкреслили здатність платформи консолідувати різні типи платежів в одному сервісі, починаючи з P2P-транзакцій, забезпечуючи при цьому безпеку та миттєву обробку.

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За матеріалами The Paypers