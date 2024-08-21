Одна з європейських країн запустила миттєві платежі

Починаючи з 20 серпня, на ринку Швейцарії запрацювали миттєві платежі

Близько 60 фінансових установ тепер можуть приймати та обробляти миттєві платежі, охоплюючи понад 95% швейцарських роздрібних платіжних транзакцій, повідомляє Національний банк Швейцарії.

Перші установи вже запустили роздрібні пропозиції, що дозволяють клієнтам надсилати миттєві платежі. Всі фінансові установи, що здійснюють роздрібні платіжні операції, будуть підключені до кінця 2026 року. У найближчі місяці інші банки анонсують подібні послуги.

Миттєві платежі дозволяють фізичним та юридичним особам здійснювати перекази з рахунку на рахунок за лічені секунди — цілодобово, без вихідних та святкових днів. Завдяки скороченню ланцюжка розрахунків зменшуються ризики, а отримані кошти стають доступними негайно.

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Зазначається, що традиційні перекази також залишаться можливими. Швейцарський національний банк і SIX Interbank Clearing Ltd прогнозують, що миттєві платежі стануть традиційними у Швейцарії в середньостроковій перспективі і будуть базою для подальших інновацій у платіжних операціях.

Технічна основа для нового типу платежів була закладена з успішним запуском нового покоління центральної швейцарської платіжної системи в листопаді 2023 року. Для компаній та комерційних банків миттєві платежі розширюють можливості для автоматизації процесів та інтеграції з іншими послугами.

Нагадаємо, в ЄС почали запуск P2P-платежів через новий гаманець Wero. Наразі нова електронна платіжна система Wero, що була анонсована ще минулого року, працює тільки в одній європейській країні та має обмежений функціонал, однак вже в найближчі місяці мережу будуть розширювати.

Раніше ми писали, що в березні Європейський парламент проголосував за введення миттєвих банківських переказів на території ЄС. Згідно з новими правилами, процес переказів з картки на картку в євро повинен займати не довше 10 секунд в будь-який час доби.

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