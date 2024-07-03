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У Києві відбудеться конференція «Навігатори інновацій. Змінюй правила гри»

03.07.2024 19:45
Микола Деркач
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Juscutum у партнерстві з IT Ukraine Association запрошують на масштабний захід «Навігатори інновацій. Змінюй правила гри»

У Києві відбудеться конференція «Навігатори інновацій. Змінюй правила гри»

Ця подія подіямає на меті зібрати амбітних бізнес-лідерів, інноваторів і впливових громадських та державних діячів для спільної цілі – впровадження інновацій в бізнес задля зростання, конкурентоспроможності та позитивного впливу на економічний розвиток України.

Експерти під час івенту:

  • Обговорять цифрову еволюцію в бізнесі.
  • Подискутують про інновації, які можуть допомогти традиційним галузям бізнесу адаптуватися до нових викликів та зберегти конкурентоспроможність.
  • Розглянуть стратегію економічного розвитку України.
  • Поділяться стратегіями виходу на міжнародні ринки, а також розкажуть про їх досвід, культурні та регуляторні виклики.

Серед спікерів:

  • Віталій Кіндратів, заступник Міністра економіки України.
  • Наталя Денікєєва, директорка директорату розвитку IT-індустрії у Міністерстві цифрової трансформації, керівниця проєктного офісу Дія.City.
  • Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки.
  • Олексій Рябчин, експерт у сфері євроінтеграції, енергетики та клімату.
  • Тарас Гошовський, директор з інформаційних та діджитал технологій МХП.
  • Андрій Бродецький, інвестиційний аналітик Horizon Capital.
  • Ніна Левчук, Startup and Venture Capital Lead at Google DACH.
  • Євген Мецгер, голова правління ПрАТ «УФЖК».
  • Антон Тютюн, заступник голови правління Ощадбанку.
  • Дмитро Шимків, український топ-менеджер у галузі інновацій.
  • Владислав Ткачук, директор з маркетингу, GlobalLogic Ukraine.
  • Андрій Бондар, менеджер з інновацій у ДТЕК.
  • Ігор Маркевич, European Institute of Investment and Technology.
  • Микола Максименко, співвласник, CTO стартапу HaiQu.
  • Дмитро Кошельник, шеф-редактор Vector.
  • Максим Чеховський, CBDO AIN.UA.
  • Арсалан Мосенія, технічний керівник Google і ад’юнкт-професор Нью-Йоркського університету, інноватор АІ.
  • Ірина Біляєва, партнерка та CEO Juscutum.
  • Марія Шевчук, виконавча директорка Асоціації «IT Ukraine».
  • Кирило Бондар, партнер та CFO в UNIT.City та UDP Renewables.
  • Дмитро Головчук, керівник доставки LOKO! (Fozzy Group).

Це унікальна можливість об’єднатися з лідерами галузі, обговорити найсучасніші тренди та відкрити для себе нові шляхи розвитку. Приєднуйтеся до тих, хто готовий не тільки йти в ногу з часом, а й випереджати його, створюючи нові правила гри у світі бізнесу та технологій.

Дата: 17 липня

Час: 09:30-19:00

Проведення: Київ & Online

Придбати квитки та ознайомитися з деталями заходу можна за посиланням: juscutum.com.

Не пропустіть можливість перейняти досвід провідних гравців ринку та дізнатися, як інновації можуть трансформувати ваш бізнес!

Медіапартнери заходу: PaySpace Magazine, AIN, Mind, Vector, SPEKA, Dev.ua, LIGA ZAKON, Liga.net, Diia.City.Union. Подарунковий партнер: Gifty.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодіїБізнес
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