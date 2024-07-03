У Києві відбудеться конференція «Навігатори інновацій. Змінюй правила гри»

Juscutum у партнерстві з IT Ukraine Association запрошують на масштабний захід «Навігатори інновацій. Змінюй правила гри»

Ця подія подіямає на меті зібрати амбітних бізнес-лідерів, інноваторів і впливових громадських та державних діячів для спільної цілі – впровадження інновацій в бізнес задля зростання, конкурентоспроможності та позитивного впливу на економічний розвиток України.

Експерти під час івенту:

Обговорять цифрову еволюцію в бізнесі.

Подискутують про інновації, які можуть допомогти традиційним галузям бізнесу адаптуватися до нових викликів та зберегти конкурентоспроможність.

Розглянуть стратегію економічного розвитку України.

Поділяться стратегіями виходу на міжнародні ринки, а також розкажуть про їх досвід, культурні та регуляторні виклики.

Серед спікерів:

Віталій Кіндратів, заступник Міністра економіки України.

Наталя Денікєєва, директорка директорату розвитку IT-індустрії у Міністерстві цифрової трансформації, керівниця проєктного офісу Дія.City.

Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки.

Олексій Рябчин, експерт у сфері євроінтеграції, енергетики та клімату.

Тарас Гошовський, директор з інформаційних та діджитал технологій МХП.

Андрій Бродецький, інвестиційний аналітик Horizon Capital.

Ніна Левчук, Startup and Venture Capital Lead at Google DACH.

Євген Мецгер, голова правління ПрАТ «УФЖК».

Антон Тютюн, заступник голови правління Ощадбанку.

Дмитро Шимків, український топ-менеджер у галузі інновацій.

Владислав Ткачук, директор з маркетингу, GlobalLogic Ukraine.

Андрій Бондар, менеджер з інновацій у ДТЕК.

Ігор Маркевич, European Institute of Investment and Technology.

Микола Максименко, співвласник, CTO стартапу HaiQu.

Дмитро Кошельник, шеф-редактор Vector.

Максим Чеховський, CBDO AIN.UA.

Арсалан Мосенія, технічний керівник Google і ад’юнкт-професор Нью-Йоркського університету, інноватор АІ.

Ірина Біляєва, партнерка та CEO Juscutum.

Марія Шевчук, виконавча директорка Асоціації «IT Ukraine».

Кирило Бондар, партнер та CFO в UNIT.City та UDP Renewables.

Дмитро Головчук, керівник доставки LOKO! (Fozzy Group).

Це унікальна можливість об’єднатися з лідерами галузі, обговорити найсучасніші тренди та відкрити для себе нові шляхи розвитку. Приєднуйтеся до тих, хто готовий не тільки йти в ногу з часом, а й випереджати його, створюючи нові правила гри у світі бізнесу та технологій.

Дата: 17 липня

Час: 09:30-19:00

Проведення: Київ & Online

Придбати квитки та ознайомитися з деталями заходу можна за посиланням: juscutum.com.

Не пропустіть можливість перейняти досвід провідних гравців ринку та дізнатися, як інновації можуть трансформувати ваш бізнес!

Медіапартнери заходу: PaySpace Magazine, AIN, Mind, Vector, SPEKA, Dev.ua, LIGA ZAKON, Liga.net, Diia.City.Union. Подарунковий партнер: Gifty.

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