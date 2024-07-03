У Києві відбудеться конференція «Навігатори інновацій. Змінюй правила гри»

Juscutum у партнерстві з IT Ukraine Association запрошують на масштабний захід «Навігатори інновацій. Змінюй правила гри»
Ця подія подіямає на меті зібрати амбітних бізнес-лідерів, інноваторів і впливових громадських та державних діячів для спільної цілі – впровадження інновацій в бізнес задля зростання, конкурентоспроможності та позитивного впливу на економічний розвиток України.
Експерти під час івенту:
- Обговорять цифрову еволюцію в бізнесі.
- Подискутують про інновації, які можуть допомогти традиційним галузям бізнесу адаптуватися до нових викликів та зберегти конкурентоспроможність.
- Розглянуть стратегію економічного розвитку України.
- Поділяться стратегіями виходу на міжнародні ринки, а також розкажуть про їх досвід, культурні та регуляторні виклики.
Серед спікерів:
- Віталій Кіндратів, заступник Міністра економіки України.
- Наталя Денікєєва, директорка директорату розвитку IT-індустрії у Міністерстві цифрової трансформації, керівниця проєктного офісу Дія.City.
- Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки.
- Олексій Рябчин, експерт у сфері євроінтеграції, енергетики та клімату.
- Тарас Гошовський, директор з інформаційних та діджитал технологій МХП.
- Андрій Бродецький, інвестиційний аналітик Horizon Capital.
- Ніна Левчук, Startup and Venture Capital Lead at Google DACH.
- Євген Мецгер, голова правління ПрАТ «УФЖК».
- Антон Тютюн, заступник голови правління Ощадбанку.
- Дмитро Шимків, український топ-менеджер у галузі інновацій.
- Владислав Ткачук, директор з маркетингу, GlobalLogic Ukraine.
- Андрій Бондар, менеджер з інновацій у ДТЕК.
- Ігор Маркевич, European Institute of Investment and Technology.
- Микола Максименко, співвласник, CTO стартапу HaiQu.
- Дмитро Кошельник, шеф-редактор Vector.
- Максим Чеховський, CBDO AIN.UA.
- Арсалан Мосенія, технічний керівник Google і ад’юнкт-професор Нью-Йоркського університету, інноватор АІ.
- Ірина Біляєва, партнерка та CEO Juscutum.
- Марія Шевчук, виконавча директорка Асоціації «IT Ukraine».
- Кирило Бондар, партнер та CFO в UNIT.City та UDP Renewables.
- Дмитро Головчук, керівник доставки LOKO! (Fozzy Group).
Це унікальна можливість об’єднатися з лідерами галузі, обговорити найсучасніші тренди та відкрити для себе нові шляхи розвитку. Приєднуйтеся до тих, хто готовий не тільки йти в ногу з часом, а й випереджати його, створюючи нові правила гри у світі бізнесу та технологій.
Дата: 17 липня
Час: 09:30-19:00
Проведення: Київ & Online
Придбати квитки та ознайомитися з деталями заходу можна за посиланням: juscutum.com.
Не пропустіть можливість перейняти досвід провідних гравців ринку та дізнатися, як інновації можуть трансформувати ваш бізнес!
Медіапартнери заходу: PaySpace Magazine, AIN, Mind, Vector, SPEKA, Dev.ua, LIGA ZAKON, Liga.net, Diia.City.Union. Подарунковий партнер: Gifty.
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