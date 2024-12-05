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Як успішно продавати на Amazon, Ebay та Etsy у 2025 році: Q&A-сесія від Netpeak

05.12.2024 18:10
Ольга Деркач
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56% споживачів починають пошук товарів саме на Amazon. Згідно з останнім звітом Jungle Scout про споживчі тренди, Amazon є найпопулярнішим місцем для пошуку, випереджаючи пошукові системи (42%), Walmart (29%), YouTube (13%) та Facebook (10%). Це свідчить про домінування Amazon як платформи для шопінгу і його важливість для продавців, які прагнуть охопити широку аудиторію. Саме тому важливо не лише з’явитися на платформі, але й знати, як випередити конкурентів

Як успішно продавати на Amazon, Ebay та Etsy у 2025 році: Q&A-сесія від Netpeak

Як успішно продавати на Amazon, Ebay та Etsy у 2025 році: Q&A-сесія від Netpeak Фото: Netpeak

5 грудня о 19:00 Netpeak проведе Q&A-сесію на тему: «Лайфхаки для розвитку бізнесу на Amazon, Ebay та Etsy у 2025 році».

Спікер: Олександр Власенко, Head of Marketplace Growth Department в Netpeak Ukraine, команда якого є сертифікованим партнером Amazon за програмами Service Provider Network та Buy with Prime.

Формат: прямий ефір у Telegram.

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На Q&A-сесії ви зможете:

  • задати свої запитання про те, як досягти ефективних продажів на західних маркетплейсах;
  • отримати практичні поради від експерта з розвитку бізнесу;
  • дізнатися про нові виклики 2025 року та як до них підготуватися.

Як взяти участь?

Заповніть Google-форму та опишіть свій кейс й будьте онлайн 5 грудня на Q&A-сесії.

Netpeak обере найбільш цікаві кейси, щоб надати персоналізовані рекомендації для підкорення нових вершин у бізнесі.

Реєстрація та детальна інформація за посиланням.

Раніше у Netpeak розповіли, як побудувати ефективний маркетинг для банків та страхових компаній. Сьогодні все більше українців обирають безготівкові способи оплати, розрахунки стають швидшими, зручнішими та безпечнішими, а цифрові інструменти вже є невіддільною частиною їхнього повсякденного життя.

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Рубрики: E-commerceНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодії
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