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PaySpaceMagazine

Запрошуємо на конференцію TechFin Expert Summit 2024 — встигніть придбати квитки

09.07.2024 11:00
Микола Деркач
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Одна з наймасштабніших конференцій на фінансовому ринку— TechFin Expert Summit 2024, яку PaySpace Magazine організовує вдруге, — стартує 25 липня. На одному майданчику зустрінуться представники державних органів, бізнесу та FinTech-спільноти, щоб поділитися баченням підходів до вирішення актуальних проблем ринку та обговорити найгостріші теми

Запрошуємо на конференцію TechFin Expert Summit 2024 — встигніть придбати квитки

Основні теми конференції: віртуальні активи, кібербезпека, AI-інструменти для фінтеху та платіжні тренди. На гостей чекатимуть дві пекельні дискусії з провідними експертами ринку, кейси та інсайти, що допоможуть масштабувати бізнес та покращити клієнтський досвід.

  • Захід стартує: 25 липня; початок — 9:00, завершення — 21:30.
  • Місце проведення: Unit City, Кампус B12, м. Київ, вул. Дорогожицька, 3.

Детальніше ознайомитись із програмою заходу та спікерами, а також придбати квиток можна на офіційній сторінці.

Це унікальна подія, яка дозволить бізнесу налагодити діалог з фінансовим сектором та державою, а провідним експертам обмінятися досвідом та отримати нові інсайти. Під час заходу експерти обговорять головні платіжні тренди, поділяться власними кейсами щодо виходу на міжнародні ринки, розглянуть сценарії розвитку сфери технологій та перспективи кооперації з державою.

Захід пройде за участі Національного банку, Міністерства цифрової трансформації України, провідних гравців фінтех-ринку.

Цікаве по темі: Учасники фінансових ринків: основні групи та їхні ролі

Спонсори та партнери:

  • Raiffeisen Bank (FinTech партнер);
  • Tranzzo (TechFin партнер);
  • AML.point (RegTech партнер);
  • Akurateco (Payment Orchestration Partner);
  • PSP Platon (платіжний партнер);
  • Moneyveo (партнер);
  • іPay (партнер);
  • ЄМА (партнер);
  • SPEKA (інформаційний партнер);
  • EBA (інформаційний партнер);
  • Rozetka Pay (інформаційний партнер);
  • Асоціація українських банків (інформаційний партнер).

Чому TechFin Expert Summit:

  • провідні експерти фінансового сектору;
  • дві пекельні дискусії про головні платіжні тренди;
  • відкритий діалог бізнеса та представників держсектору;
  • огляд інновацій та кейсів для масштабування вашого бізнесу та вдосконалення продукту;
  • нетворкінг, мета якого обмін інсайтами та залучення нових партнерів.

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Рубрики: FinTechНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодіїБізнес
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