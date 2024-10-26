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3 акції техкомпаній, на які варто звернути увагу у жовтні

26.10.2024 10:00
Ольга Деркач
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Хоча було б несправедливо стверджувати, що акції технологічних компаній останнім часом стали найгарячішим сектором на ринку, вони, безумовно, вступили в нову фазу зростання і популярності з кінця 2022 року

3 акції техкомпаній, на які варто звернути увагу у жовтні

3 акції техкомпаній, на які варто звернути увагу у жовтні Фото: freepik.com

Які ж інвестиції можна зробити у зростаючому технологічному секторі цього жовтня.

Advanced Micro Devices

Хоча компанія Advanced Micro Devices (AMD) часто залишається в тіні, вона залишається важливим гравцем у напівпровідниковій індустрії і має хороші позиції для зростання.

Компанія вже відіграє важливу роль у забезпеченні буму штучного інтелекту (ШІ), а її новий чіпсет Instinct MI325X, ймовірно, запропонує переконливу альтернативу Blackwell.

Скоротивши технологічний розрив з Nvidia за останні роки, AMD одночасно має можливість зміцнити свою давню популярність серед геймерів, забезпечуючи стабільний роздрібний попит.

Тим не менш, чипмейкер — далеко не безризикова інвестиція. Мало того, що з початку року на фондовому ринку спостерігається значна волатильність, так ще й деякі експерти з Уолл-стріт стурбовані його підходом до ланцюжка поставок ШІ та нещодавнім скороченням замовлень від TSMC.

Oklo Inc.

Хоча Oklo Inc. традиційно не входить до числа великих технологічних компаній, її діяльність з проєктування та виробництва компактних ядерних реакторів, безумовно, ставить її в один ряд з передовими компаніями.

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Як компанія, що виробляє ядерну енергію, Oklo Inc. також може отримати вигоду від зусиль, спрямованих на екологізацію людства, оскільки ядерна енергетика є переконливою альтернативою більш традиційним — і часто більш шкідливим — видам виробництва електроенергії.

Проте інвестиції OKLO не позбавлені ризику. У 2024 році збережеться певна опозиція ядерним реакторам через тривалі наслідки Чорнобильської та Фукусімської катастроф, а також ширші екологічні та природоохоронні занепокоєння.

Amazon

Технологічний гігант Amazon вже багато років є синонімом електронної комерції в усьому західному світі, і цей факт сам по собі робить його надійною інвестицією.

На щастя для обнадійливих інвесторів, Amazon не лише історично демонструє високі темпи зростання центрів обробки даних та хмарних сервісів, але й, як очікується, продовжить це робити в найближчі квартали.

Хоча такий прогноз, ймовірно, призведе до зростання акцій AMZN, вони вже демонструють хороші результати — навіть з урахуванням волатильності 2024 року — оскільки з початку року вони зросли на 25,33%.

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За матеріалами: Finbold.

Рубрики: ГрошіІнвестиціїСвітНовини
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