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Золото встановило новий історичний максимум

06.02.2025 11:00
Ольга Деркач
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Золото встановило новий історичний максимум. Вперше активу вартість перевищила $2900, на піку сягнувши $2906 за унцію (31,1 г)

Золото встановило новий історичний максимум

Золото встановило новий історичний максимум Фото: pexels.com

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради України з фінансових питань Данило Гетманцев у своєму Telegram.

За його словами, денний приріст золота з моменту відкриття торгів склав $33, з початку лютого — $44, а за останній місяць котирування зросли на $138.

Такий динамічний ріст, що спостерігається з початку 2025 року, став найшвидшим за останні 45 років — подібні темпи востаннє фіксувалися у 1980-му.

Крім традиційних чинників, які сприяли зростанню вартості дорогоцінного металу у 2024 році (збройна агресія росії проти України, напружена геополітична ситуація на Близькому Сході, активне поповнення золотих резервів центральними банками та рекордні закупівлі Індією — найбільшим імпортером у світі), до списку драйверів додався ще один вагомий фактор — загострення глобальних торговельних конфліктів.

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Гетьманцев наголошує, що від початку місяця не минуло ще й тижня, однак за ці декілька днів:

  • 2 лютого США запровадили торговельні мита: 25% на імпорт з Канади (окрім енергоресурсів) та Мексики, 10% — з Китаю;
  • згодом США призупинили на місяць введення мит для Канади та Мексики за умови посилення заходів проти нелегальної міграції та наркотрафіку;
  • 4 лютого Китай оголосив про відповідні заходи, які набудуть чинності з 10 лютого: 15% мита на американське вугілля та скраплений природний газ; 10% мита на нафту, сільськогосподарську техніку та деякі автомобілі; експортний контроль на вольфрам, телур, рутеній, молібден та товари, пов’язані з рутенієм.

Нардеп стверджує, що реакція золота не забарилася. І вочевидь його нові рекорди теж не за горами, адже:

  • доля китайсько-американських торговельних взаємин ще до кінця не визначена, запроваджені мита — «це запрошення до діалогу», результати якого поки що неочевидні;
  • зрозуміло, що за відведений місяць досягти значного прогресу у питаннях, які не вирішуються десятиріччями (йдеться про міграцію та наркотрафік), неможливо, тож «відновлення призупинених обмежень» щодо сусідів США має зовсім не нульові шанси;
  • попереду питання ще більшого масштабу – торгівлі США з ЄС (тут до запровадження обмежень руки ще не дійшли, однак претензії висунуті досить серйозні).

«Тож для головного дорогоцінного металу 2025 рік може стати багатообіцяючим», — підсумував Гетманцев.

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Рубрики: ГрошіІнвестиціїСвітНовини
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