НАБУ презентувала міжбанківський сервіс для P2P-переказів за номером телефону

29 січня відбулася презентація нового міжбанківського сервісу для P2P-переказів за номером телефону (аліаси), який спрощує та пришвидшує фінансові операції в Україні

Про це повідомила пресслужба Незалежної асоціації банків України (НАБУ) у Telegram

Що таке аліаси?

Аліаси – це унікальні ідентифікатори (наприклад, номер телефону), які дозволяють здійснювати перекази між банками без необхідності вводити IBAN.

Які переваги?

Єдина мережа – усі банки-учасники працюватимуть за єдиним стандартом, що робить перекази прозорими та зручними. Доступність: достатньо вказати номер телефону – і гроші будуть зараховані на потрібний рахунок. Швидкість: миттєві перекази 24/7. Безпека: транзакції відповідають міжнародним стандартам захисту та мінімізують ризик помилки при введенні реквізитів. Європейський досвід: аналогічні рішення вже успішно працюють у країнах ЄС. Глобальні перспективи – рішення розроблене з урахуванням найкращих світових практик та може бути адаптоване для крос-бордерних платежів у майбутньому.

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Що далі?

Розширення мережі — підʼєднання нових банків-учасників.

Впровадження міжнародних стандартів для покращення роботи фінансового сектору України.

Обговорення майбутніх можливостей розширення сервісу.

«Це важливий крок до розвитку миттєвих платежів та інтеграції України у європейський фінансовий простір!», — написали у пресслужбі НАБУ.

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