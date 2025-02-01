НАБУ презентувала міжбанківський сервіс для P2P-переказів за номером телефону

29 січня відбулася презентація нового міжбанківського сервісу для P2P-переказів за номером телефону (аліаси), який спрощує та пришвидшує фінансові операції в Україні
Про це повідомила пресслужба Незалежної асоціації банків України (НАБУ) у Telegram
Що таке аліаси?
Аліаси – це унікальні ідентифікатори (наприклад, номер телефону), які дозволяють здійснювати перекази між банками без необхідності вводити IBAN.
Які переваги?
- Єдина мережа – усі банки-учасники працюватимуть за єдиним стандартом, що робить перекази прозорими та зручними.
- Доступність: достатньо вказати номер телефону – і гроші будуть зараховані на потрібний рахунок.
- Швидкість: миттєві перекази 24/7.
- Безпека: транзакції відповідають міжнародним стандартам захисту та мінімізують ризик помилки при введенні реквізитів.
- Європейський досвід: аналогічні рішення вже успішно працюють у країнах ЄС.
- Глобальні перспективи – рішення розроблене з урахуванням найкращих світових практик та може бути адаптоване для крос-бордерних платежів у майбутньому.
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Що далі?
- Розширення мережі — підʼєднання нових банків-учасників.
- Впровадження міжнародних стандартів для покращення роботи фінансового сектору України.
- Обговорення майбутніх можливостей розширення сервісу.
«Це важливий крок до розвитку миттєвих платежів та інтеграції України у європейський фінансовий простір!», — написали у пресслужбі НАБУ.
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