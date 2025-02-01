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НАБУ презентувала міжбанківський сервіс для P2P-переказів за номером телефону

01.02.2025 11:00
Ольга Деркач
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29 січня відбулася презентація нового міжбанківського сервісу для P2P-переказів за номером телефону (аліаси), який спрощує та пришвидшує фінансові операції в Україні

НАБУ презентувала міжбанківський сервіс для P2P-переказів за номером телефону

НАБУ презентувала міжбанківський сервіс для P2P-переказів за номером телефону Фото: freepik.com

Про це повідомила пресслужба Незалежної асоціації банків України (НАБУ) у Telegram

Що таке аліаси?

Аліаси – це унікальні ідентифікатори (наприклад, номер телефону), які дозволяють здійснювати перекази між банками без необхідності вводити IBAN.

Які переваги?

  1. Єдина мережа – усі банки-учасники працюватимуть за єдиним стандартом, що робить перекази прозорими та зручними.
  2. Доступність: достатньо вказати номер телефону – і гроші будуть зараховані на потрібний рахунок.
  3. Швидкість: миттєві перекази 24/7.
  4. Безпека: транзакції відповідають міжнародним стандартам захисту та мінімізують ризик помилки при введенні реквізитів.
  5. Європейський досвід: аналогічні рішення вже успішно працюють у країнах ЄС.
  6. Глобальні перспективи – рішення розроблене з урахуванням найкращих світових практик та може бути адаптоване для крос-бордерних платежів у майбутньому.

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Що далі?

  • Розширення мережі — підʼєднання нових банків-учасників.
  • Впровадження міжнародних стандартів для покращення роботи фінансового сектору України.
  • Обговорення майбутніх можливостей розширення сервісу.

«Це важливий крок до розвитку миттєвих платежів та інтеграції України у європейський фінансовий простір!», — написали у пресслужбі НАБУ.

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Рубрики: FinTechГрошові переказиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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