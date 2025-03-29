Часткове сонячне затемнення 29 березня: де і коли його можна побачити

У суботу, 29 березня 2025 року, мешканці понад 30 країн зможуть спостерігати рідкісне астрономічне явище — часткове сонячне затемнення. Це перше сонячне затемнення з моменту «вогняного кільця» у жовтні 2024 року, і хоч воно не буде повним, усе одно подарує глядачам видовищні моменти — особливо на світанку
Де буде видно затемнення?
Часткове затемнення буде видно у північно-східній частині Північної Америки, Ґренландії, Західній Європі, на північному заході Африки, в Атлантичному океані та в Арктиці.
Пік затемнення відбудеться біля селища Акулівік у північному Квебеку, Канада, де Місяць закриє Сонце на 93%. Загалом у зоні видимості хоча б часткового затемнення опиняться приблизно 814 мільйонів людей, але лише близько 45 тисяч з них побачать Сонце, закрите на 90% або більше.
Яка ситуація в Україні?
Українці теж зможуть побачити це явище, хоча затемнення буде мінімальним. У Києві Місяць закриє лише близько 0,6% Сонця. Найкращі умови — у західних та північних регіонах країни:
- Волинська область — 11% покриття Сонця;
- Львівська область — 6,7%;
- Закарпаття — 6,2%;
- Тернопільська область — 4%.
У середньому в Україні затемнення триватиме близько години — з 12:58 до 14:04 за київським часом.
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Спостереження на світанку — особливість цього затемнення
У багатьох країнах часткове затемнення збігатиметься з моментом сходу Сонця. Наприклад, у Канаді та північно-східних штатах США люди зможуть побачити, як затемнене Сонце піднімається над горизонтом. Такі явища є особливо ефектними для фотозйомки.
Не забувайте про безпеку
Для спостереження обов’язково використовуйте спеціальні окуляри для сонячних затемнень або інші сертифіковані засоби захисту. Звичайні сонцезахисні окуляри не підходять!
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Допоміжні матеріали space.com, tsn.ua.