Часткове сонячне затемнення 29 березня: де і коли його можна побачити

У суботу, 29 березня 2025 року, мешканці понад 30 країн зможуть спостерігати рідкісне астрономічне явище — часткове сонячне затемнення. Це перше сонячне затемнення з моменту «вогняного кільця» у жовтні 2024 року, і хоч воно не буде повним, усе одно подарує глядачам видовищні моменти — особливо на світанку

Де буде видно затемнення?

Часткове затемнення буде видно у північно-східній частині Північної Америки, Ґренландії, Західній Європі, на північному заході Африки, в Атлантичному океані та в Арктиці.

Пік затемнення відбудеться біля селища Акулівік у північному Квебеку, Канада, де Місяць закриє Сонце на 93%. Загалом у зоні видимості хоча б часткового затемнення опиняться приблизно 814 мільйонів людей, але лише близько 45 тисяч з них побачать Сонце, закрите на 90% або більше.

Яка ситуація в Україні?

Українці теж зможуть побачити це явище, хоча затемнення буде мінімальним. У Києві Місяць закриє лише близько 0,6% Сонця. Найкращі умови — у західних та північних регіонах країни:

Волинська область — 11% покриття Сонця;

Львівська область — 6,7%;

Закарпаття — 6,2%;

Тернопільська область — 4%.

У середньому в Україні затемнення триватиме близько години — з 12:58 до 14:04 за київським часом.

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Спостереження на світанку — особливість цього затемнення

У багатьох країнах часткове затемнення збігатиметься з моментом сходу Сонця. Наприклад, у Канаді та північно-східних штатах США люди зможуть побачити, як затемнене Сонце піднімається над горизонтом. Такі явища є особливо ефектними для фотозйомки.

Не забувайте про безпеку

Для спостереження обов’язково використовуйте спеціальні окуляри для сонячних затемнень або інші сертифіковані засоби захисту. Звичайні сонцезахисні окуляри не підходять!

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Допоміжні матеріали space.com, tsn.ua.