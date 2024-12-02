До Землі наближається великий астероїд: чи загрожує планеті

Астероїд завширшки з Емпайр-Стейт-Білдінг пролетить повз Землю в середу, 4 грудня 2024 року

Наближення такого великого об’єкта до Землі відбувається рідко, але воно не становитиме жодної загрози.

Найближче до Землі астероїд розміром 450 м пройде о 3:27 (за Києвом) у середу, наблизившись до планети на відстань 2,2 млн км — приблизно в 5,7 разів далі, ніж Місяць. Місяць в середньому знаходиться на відстані 384 400 км від Землі.

Цей астероїд вважають «потенційно небезпечним об’єктом». Будь-який об’єкт, що знаходиться на відстані 7,4 млн км від Землі і перевищує 150 м — здатний завдати значної регіональної шкоди у разі зіткнення — NASA називає «потенційно небезпечним об’єктом».

Астероїд, який отримав назву 2020 XR, був виявлений телескопом Panoramic Survey Telescope і телескопом Rapid Response System 2 на Гаваях 4 грудня 2020 року.

2020 XR — астероїд класу Аполлонів, названого на честь астероїда 1862 Аполлон. Такі астероїди мають орбіту, більшу за орбіту Землі навколо Сонця, і їхній шлях перетинає шлях Землі. Хоча 2020 XR наразі не вважається загрозою, колись йому давали один шанс з 11 000 на те, що він зіткнеться з Землею у 2028 році.

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Проект «Віртуальний телескоп» покаже близьке проходження 2020 XR на YouTube, починаючи з 16:30 (за Києвом) 3 грудня 2024 року, поки його ще можна буде побачити (лише у великі телескопи) з Північної півкулі.

13 квітня 2029 року астероїд Апофіс, розміром близько 375 м, пройде на відстані 31 600 км від Землі, що стане найближчим зближенням такого великого астероїда в історії. Його можна буде побачити неозброєним оком протягом кількох годин у деяких частинах Європи, Африки та Азії, якщо небо буде чистим.

Відкритий 19 червня 2004 року, Апофіс — кам’янистий астероїд S-типу, який обертається навколо Сонця кожні 324 дні і наближається до Землі кожне десятиліття. Спочатку існували побоювання, що він може зіткнутися із Землею у 2029, 2036 або 2068 роках з ймовірністю 2,7%, але подальші радіолокаційні спостереження у 2021 році підтвердили, що він не зіткнеться із Землею в ці дати. Він названий на честь єгипетського демона хаосу Апофіса.

Нагадаємо, що на думку вченого, NASA могло випадково вбити живих істот на Марсі, виконуючи дослідницьку місію з пошуку їх на Червоній планеті.

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За матеріалами: Forbes.