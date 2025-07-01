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Магнітні бурі на початку липня: коли очікувати пікову активність

01.07.2025 12:30
Микола Деркач
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На початку липня 2025 року Земля опиниться під впливом підвищеної сонячної активності. Згідно з даними провідних космічних обсерваторій, 2 липня очікується геомагнітна буря рівня G1, спричинена нещодавнім викидом корональної маси (CME) на Сонці

Магнітні бурі на початку липня 2025: коли очікувати пікову активність

Фото: chatgpt.com

28 червня на Сонці було зафіксовано спалах середньої потужності, який супроводжувався викидом плазми у напрямку Землі. За оцінками аналітиків NOAA Space Weather Prediction Center (SWPC), хмара заряджених частинок досягне магнітосфери Землі орієнтовно 2 липня. Це викличе короткочасне збурення геомагнітного поля з потенційним підвищенням Kp-індексу до 5, що відповідає рівню G1 (Minor storm). Це хоч і середній рівень, але вже червона зона.

Сьогодні, 1 липня, — активність залишатиметься на помірному рівні, без істотного впливу на самопочуття людей.

Нагадаємо, що Сонце вже тривалий час знаходиться на піку своєї активності, яка цього разу перевищила показники останніх 20 років (тільки на початку двохтисячних спостерігався потужніший пік циклу). Коли це закінчиться?

Що таке пік сонячної активності?

Під час піку Сонце частіше викидає хмари заряджених частинок (корональні маси) та продукує сильні спалахи. Ці частинки, досягаючи Землі, збурюють її магнітне поле, спричиняючи магнітні бурі.

Через активність можуть накладатися кілька бурь поспіль, що призводить до нестабільної геомагнітної ситуації на тривалий час. У цей період також зростає ймовірність найпотужніших спалахів — класів M і X.

Читайте також: Що таке магнітні бурі та чому вони впливають на самопочуття людей

Хто може відчути вплив?

Геомагнітні бурі навіть слабкого рівня можуть впливати на метеозалежних людей. Серед можливих симптомів — головний біль, зниження концентрації, безсоння та загальна втома. Окрім того, при G1-активності можливі короткочасні збої в роботі GPS, радіозв’язку та навігаційних систем на високих широтах.

Для мешканців північних регіонів існує також невелика ймовірність побачити полярне сяйво, особливо в ніч на 2 липня.

Як полегшити самопочуття під час магнітних бурь

Під час підвищеної сонячної активності медики радять дотримуватись збалансованого розпорядку дня: уникати перевтоми, забезпечити собі повноцінний сон і зменшити вживання стимулюючих напоїв — зокрема кави, міцного чаю та алкоголю. Особам із серцево-судинними захворюваннями варто бути особливо уважними, адже у такі дні зростає ризик серцевих аритмій, болю в ділянці грудної клітки та перепадів тиску.

Підтримати організм допоможуть прогулянки на свіжому повітрі, вживання достатньої кількості води, уникнення стресу та відмова від гаджетів перед сном. Легка фізична активність вранці — наприклад, зарядка чи розминка — сприяє покращенню кровообігу та загального тонусу.

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Допоміжні джерела: swpc.noaa.gov, weather.metoffice.gov.uk, spaceweather.com, earthsky.org.

Рубрики: СвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніКосмосНаука
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