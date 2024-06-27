На Землю насувається магнітна буря: коли чекати

Найближчими днями нашу планету накриє магнітна буря середньої потужності

На Сонці 25 червня стався потужний вибух, що спричинив викид корональної маси (СМЕ) в сторону Землі. Це спричинить геомагнітний шторм помірної сили.

Так, причиною бурі став спалах нитки магнетизму в південній півкулі Сонця, повідомляють астросиноптики на порталі дослідження космічної погоди Spaceweather. Черед це на планеті очікуються незначні геомагнітні бурі класу G1.

Геомагнітний шторм зазвичай особливо відчувають метеозалежні люди: у них можливі мігрені, порушення сну, загострення хронічних хвороб, біль у суглобах та стрибки тиску.

Читайте також: Чи переживе Земля вибух наднової поблизу — учені

Як свідчить графік геомагнітних коливань на Землі, опублікований на сайті Meteoagent, магнітний шторм протримається в наступні кілька днів, після чого настане затишшя.

Зокрема сьогодні, 27 червня, фіксується геомагнітна буря 4 балів, яка 28-29 червня зросте до 5-бального шторму. Але вже з 30 червня ситуація нормалізується, принаймні про це йдеться в графіку на момент написання новини. Ситуація може змінитись залежно від активності сонячних плям на нашому світилі.

Нагадаємо, на Сонці зараз надзвичайно активний період, коли фіксуються потужні вибухи, і така тенденція збережеться ще приблизно на рік. В цей період станеться найбільший вибух за понад століття, який спровокує сильну магнітну бурю.

Потужні виверження на Сонці триватимуть аж до 2025 року. Саме в середині літа наступного року настане так званий сонячний максимум. Це пік активності Сонця, коли на поверхні зірки з’явиться величезна кількість сонячних плям, що провокують найпотужніші сонячні спалахи та магнітні бурі.

Ознайомтесь з іншими популярними матеріалами:

Астероїд може врізатись в Землю: прогноз NASA

З’ясовано причину льодовикових періодів на Землі

NASA планує запустити штучну зірку