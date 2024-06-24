Астероїд може врізатись в Землю: прогноз NASA

У своїх гіпотетичних дослідженнях вчені NASA з’ясували, що Земля має понад 70% ймовірності бути враженою астероїдом

NASA нещодавно провело гіпотетичні навчання, щоб дослідити можливу відповідь, якщо астероїд зіткнеться з Землею. У них взяли участь майже сотня делегатів від урядових установ США та іноземних партнерів.

Навчання представили учасникам фіктивний сценарій: нещодавно знайдений астероїд, який має 72% шансів вдарити Землю приблизно через 14 років, цільова дата: 12 липня 2038 року. NASA заявило, що на основі цих ранніх спостережень недостатньо доступної інформації щодо розміру, складу чи точного шляху астероїда.

Згідно з останніми оцінками, існують значні прогалини в готовності Землі протистояти будь-яким ударам астероїдів. Основними проблемами є невизначеність у процедурах прийняття рішень і неготовність оперативно виконувати важливі космічні місії.

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Крім того, було підкреслено необхідність своєчасної глобальної координації в інформуванні про потенційні загрози. Особливу тривогу викликає відсутність чітких стратегій боротьби зі стихійними лихами для будь-яких ударів астероїдів.

За допомогою спеціальної системи моніторингу, вчені з NASA відстежують астероїди, які можуть близько наблизитись до Землі. Наразі недалеко від Землі перебуває приблизно 30 тисяч відомих астероїдів, з яких 850 мають розмір понад 1 км.

Згідно із заявою NASA, у найближчі 100 років вони не становлять загрози для нашої планети. Але вчені уважно стежать за потенційно небезпечними астероїдами, які можуть сильно зближуватися із Землею.

Хоча сценарій NASA, де показана 72% ймовірність зіткнення астероїда із Землею, є гіпотетичним, він підкреслює важливість готовності до такого можливого розвитку подій.

Нагадаємо, NASA планує запустити апарат розміром з тостер, оснащений вісьмома лазерами для імітації зірок та інших небесних об’єктів, таких як наднові. Цей апарат спрямовуватиме лазери безпосередньо на інструменти на Землі.

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