Сонячне затемнення у вигляді вогняного кільця 2024: коли та де дивитися

Кільцеподібне сонячне затемнення можна буде побачити у середу, 2 жовтня. Під час цього астрономічного явища Місяць пройде перед Сонцем, створюючи «вогняне кільце»

Цьогорічне затемнення можна буде спостерігати значно довше — 7 хвилин 25 секунд, і воно покриє 93% Сонця, повідомляє Space.com. Останнє кільцеподібне сонячне затемнення, яке відбулося 14 жовтня 2023 року, було видно лише 4 хвилини 52 секунди в США, Мексиці та інших країнах Південної і Центральної Америки.

Що таке сонячне затемнення у вигляді вогняного кільця?

За даними NASA, затемнення у вигляді вогняного кільця відбувається під час «Молодика» (фаза Нового Місяця), коли Земля, Місяць і Сонце перебувають на прямому шляху. Однак, на відміну від повного затемнення, яке повністю закриває Сонце, кільцеподібне відбувається, коли Місяць знаходиться в більш віддаленій від Землі точці і здається меншим. Таким чином, видно вогняне кільце, оскільки супутник не може повністю закрити нашу зірку.

Протягом року з Землі можна спостерігати від двох до п’яти сонячних затемнень, тоді як повне сонячне затемнення відбувається лише один або два рази на рік. Це явище не повториться до 2026 року і буде видно в Іспанії, Гренландії та Ісландії.

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Де можна буде побачити вогняне кільце?

Вогняне кільце буде видно лише в Тихому океані, а також у південних частинах Чилі та Аргентини. Однак не варто розчаровуватись, багато каналів вестимуть онлайн-трансляції явища.

Кільцеподібне затемнення можна буде побачити в Чилі та Аргентині трохи раніше 17:30 за місцевим часом (23:30 в Україні). Якщо квітневе затемнення наживо бачили 32 мільйони людей по всій Північній Америці, то прийдешнє затемнення побачать лише 175 000 людей, що робить його набагато більш віддаленим.

Затемнення також буде видно в Рапа-Нуї, також відомому як Острів Пасхи, близько 14:00 за місцевим часом.

Часткове сонячне затемнення буде видно в деяких частинах Північної Америки, Південної Америки, Антарктиди та Атлантичного океану, де сонце матиме вигляд півмісяця, у тому числі на Гаваях, в Бразилії, Уругваї та Парагваї.

Як безпечно спостерігати сонячне затемнення?

Під час спостереження за сонячним затемненням важливо дотримуватися запобіжних заходів і використовувати лише сонячні підзорні труби та фільтри, оскільки звичайні сонцезахисні окуляри не є безпечними.

Якщо у вас немає належних безпечних пристроїв для спостереження за сонцем, ви також можете спостерігати за затемненням опосередковано, зробивши проєктор-обскуру і дивитися на зображення сонця на сусідній поверхні. Однак, важливо бути обережним, використовуючи подібні методи.

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За матеріалами wionews.com.