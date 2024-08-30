Укргазбанк виділить ₴4 млрд кредиту Укрнафті: для чого

UGB (Укргазбанк) прокредитує Укрнафту на 4 млрд грн для реалізації інвестиційних проєктів

UGB (Укргазбанк) та Укрнафта уклали договір на суму 4 млрд грн. Мета співпраці — реалізація інвестиційної програми з нарощування видобутку нафти та газу та впровадження проєктів когенерації, йдеться в пресрелізі банку.

Йдеться про буріння нових свердловин, а також будівництво та запуск сучасних газопоршневих установок.

«Ми як держбанк робимо все можливе, щоб допомогти країні. Тому підтримуємо компанію, яка працює над збільшенням видобутку та розбудовою нових децентралізованих потужностей. Це надасть можливість зміцнити українську енергосистему після втрат через ворожі атаки», — зазначив Родіон Морозов, виконуючий обовʼязки голови правління Укргазбанку.

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Директор ПАТ «Укрнафта» Сергій Корецький підкреслив, що планується фінансування програм буріння та інтенсифікації видобутку, будівництво сучасних газопоршневих станцій.

«За рахунок залучених коштів планується фінансування програм буріння та інтенсифікації видобутку, будівництво сучасних газопоршневих станцій. Дякую нашому надійному партнерові Укргазбанку за підтримку та довіру», — сказав Корецький.

Стратегічне партнерство двох держпідприємств має на меті сприяння стабілізації та відновленню енергосистеми України.

Нагадаємо, що Укргазбанк почав видавати кредити на купівлю енергетичного обладнання. Банк запустив кредитний продукт «Енергонезалежний» під цільове придбання енергетичного обладнання — генераторів, зарядних станцій тощо. Новий продукт орієнтований на приватних осіб і пропонує значно нижчу відсоткову ставку, ніж в цілому по ринку за такими видами кредитів — від 19,5% річних на строк до 5 років.

Раніше ми писали, що Укргазбанк провів ребрендинг. Відтепер Укргазбанк використовуватиме написання UGB еко банк країни та нову айдентику, зокрема новий логотип. Оновлене позиціювання бренду враховує нові сенси та виклики, що з’явились під час повномасштабної війни, та зберігає незмінний для банку екологічний напрям.

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