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Ціна на електроенергію в Україні може зрости вдвічі — експерт

07.01.2025 18:50
Микола Деркач
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Ціни на електроенергію в Україні найближчим часом можуть суттєво зрости. Голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко прогнозує, що підвищення відбудеться у два етапи — спершу влітку, а потім через 2-3 роки

Ціна на електроенергію в Україні може зрости вдвічі — експерт

Ціна на електроенергію в Україні може зрости вдвічі — експерт Фото: freepik.com

Про це Олег Попенко повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає focus.ua.

За словами експерта, вже на початку літа тарифи для населення можуть зрости з поточних 4,32 грн до 6,7 грн за 1 кВт·год. Він зазначив, що таке рішення підтримують державні структури, зокрема Міністерство енергетики та НАЕК «Енергоатом». Аргументується це необхідністю встановлення ринкових цін, які враховують витрати на виробництво електроенергії.

Попенко прогнозує, що з 1 червня 2025 року тариф становитиме 6,68 грн за 1 кВт·год, а через 2-3 роки може зрости до 9 грн.

«Минулого року називалися ціни в 6,5-7 грн за кВт/год і в найближчих планах підняти ціни до цього рівня. Але ця цифра була ринковою ціною або ціною на ринку на добу наперед, у 2023-му році, а сьогодні це вже понад 9 грн, тому я впевнений, що з 1 червня тариф на електроенергію підвищать до 6,68 грн. Усього через 2-3 роки тариф зросте до 9 грн», — йдеться у прогнозі.

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Олег Попенко також повідомив, що на початок цього року ринкова вартість електроенергії вже перевищила 10 грн за 1 кВт·год, складові якої такі:

  • 5,95 грн — ринкова ціна на добу наперед;
  • 1,7 грн — вартість передачі електроенергії;
  • 2,35 грн — податок на додану вартість.

Раніше, 15 жовтня, народний депутат Володимир Мороз зазначав, що тарифи на електроенергію для населення можуть зрости до 6-7 грн за 1 кВт·год, а для бізнесу — до 11-12 грн.

Також раніше ми писали, що через відсутність транзиту російського газу послуги прокачування газу для внутрішніх споживачів в Україні здорожчають на 305%.

Згідно з рішенням НКРЕКП, тариф на транспортування природного газу збільшується зі 124,16 до 501,97 грн за 1000 куб. м. Це стане додатковим тягарем для промислових підприємств, попередили представники бізнесу, які взяли участь у засіданні.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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