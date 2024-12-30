Тариф на транспортування газу в Україні зросте вчетверо з 1 січня — НКРЕКП

Через відсутність транзиту російського газу послуги прокачування газу для внутрішніх споживачів в Україні здорожчають на 305%

З 1 січня 2025 року тарифи на транспортування газу для внутрішніх споживачів зростуть у чотири рази. Головна причина — припинення з наступного року транзиту російського газу.

Відповідне рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) на засіданні 30 грудня.

Згідно з рішенням НКРЕКП, тариф на транспортування природного газу збільшується зі 124,16 до 501,97 грн за 1000 куб. м, або майже на 305%. Це стане додатковим тягарем для промислових підприємств, попередили представники бізнесу, які взяли участь у засіданні.

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«У 2024 році 85% доходу – це транспортування газу походженням з російської федерації. Тобто 15% – це те, що залишається нам від внутрішніх замовників. Для повної компенсації не вистачає того підняття тарифу, але ми згодні, ми розуміємо, що економіка Україні потребує зважених рішень», — додав на засіданні Дмитро Липпа, гендиректор Оператора ГТС України.

Він запевнив, що Оператор ГТС зі свого боку вжив усіх заходів для зниження витрат: закриваються і консервуються компресорні станції, оптимізують кількість персоналу і видатки.

Водночас голова Федерації металургів Сергій Біленький зазначив, що для металургії такий крок означатиме збільшення щорічних витрат на 300 млн грн, що в поточних умовах на тлі підвищення тарифів на електроенергію стане надзвичайним навантаженням.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) вказував на можливість поступового підвищення акцизів та тарифів на послуги житлово-комунального господарства (ЖКГ). Однак терміни та параметри коригування тарифів є неясними, що створює додаткові ризики для прогнозу інфляції.

Через складний стан в енергетичному секторі та державному бюджеті, ймовірно, тарифи будуть поступово коригуватися в наступних роках. Очікується, що з 2025 року розпочнеться їх поступове приведення до економічно обґрунтованих рівнів.

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За матеріалами liga.net