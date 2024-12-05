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Нафтогаз призначив тимчасового керівника правління

05.12.2024 10:20
Дарія Шуть
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Наглядова рада держкомпанії Нафтогаз України призначила виконуючим обов’язки голови правління Романа Чумака

Нафтогаз призначив тимчасового керівника правління

Фото: freepik.com

На цій посаді Роман Чумак замінив звільненого Олексія Чернишова. Про підсумки засідання повідомила заступниця голови наглядової ради Нафтогазу Наталія Бойко.

За її словами, наглядова рада одноголосно обрала Чумака в.о. голови правління — всі сім голосів «за».

Водночас було погоджено початок відбору нового керівника держкомпанії. Бойко зазначила, що конкурсний процес планується завершити до кінця першого кварталу 2025 року.

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Роман Чумак працює в Нафтогазі вже близько 20 років і до призначення обіймав посаду фінансового директора, а з вересня 2021-го є членом правління компанії. Його напрямками є співпраця з банками та фінустановами, залучення фінансування, балансування ліквідності групи, здійснення операцій з цінними паперами.

Водночас Чернишов, який пішов з посади голови компанії, 3 грудня був призначений парламентом на посаду віцепремʼєра – міністра національної єдності. Він очолював Нафтогаз з листопада 2022 року після звільнення Юрія Вітренка, а до цього із березня 2022-го був міністром розвитку громад і територій.

Нафтогаз наразі є найбільшою держкомпанією з виторгом 245 млрд грн і прибутком 23,1 млрд грн у 2023 році. Її дочірні компанії виробляють понад 70% природного газу та 60% нафти в Україні.

Нагадаємо, з січня по жовтень 2024-го компанії Групи Нафтогаз сплатили в державний бюджет України податків на суму понад 66 млрд грн. Ще понад 5 млрд грн компанія спрямувала до місцевих бюджетів. Загалом Група Нафтогаз за 10 місяців 2024 року сплатила до українських бюджетів понад 71 млрд грн податків.

Також ми писали, що за підсумками першого півріччя 2024-го Нафтогаз збільшив прибуток майже вчетверо. Чистий консолідований прибуток Групи Нафтогаз за шість місяців 2024 року сягнув 24,4 млрд грн. За аналогічний період минулого року Група показала майже в 4 рази менший результат — 6,6 млрд грн.

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Рубрики: КомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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