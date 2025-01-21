close-btn
PaySpaceMagazine

Деяким українцям можуть перестати виплачувати пенсії: кого стосується

21.01.2025 16:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

У 2025 році деякі українські пенсіонери ризикують втратити право на пенсійні виплати. Причини такого розвитку подій можуть бути як залежними, так і незалежними від самого пенсіонера

Деяким українцям можуть перестати виплачувати пенсії: кого стосується

Деяким українцям можуть перестати виплачувати пенсії: кого стосується Фото: freepik.com

За інформацією Пенсійного фонду України, існують чотири основні обставини, через які виплати можуть бути припинені. Вони передбачені законодавством, зокрема законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». До таких підстав належать:

  1. Неправдиві або недостовірні документи. Якщо пенсія була призначена на основі поданих документів, що містять недостовірну інформацію, виплати припиняються.
  2. Смерть пенсіонера. У разі смерті отримувача виплати автоматично зупиняються.
  3. Тривала відсутність отримання коштів. Якщо пенсіонер не звертається за своїми виплатами протягом шести місяців, їх нарахування припиняється.
  4. Переїзд за кордон. Виплати припиняються, якщо пенсіонер виїхав до країни, з якою Україна не уклала угоду про пенсійне забезпечення.

Ці положення закону спрямовані на забезпечення належного використання пенсійних ресурсів і запобігання порушенням у системі соціального страхування.

Цікаве по темі: Деякі українці можуть отримати «другу пенсію»: хто має право

Щоб відновити пенсійні виплати, необхідно подати заяву до відповідного державного органу. Це можна зробити особисто або надіслати документи поштою, якщо пенсіонер тимчасово перебуває за межами України.

За інформацією Пенсійного фонду, для відновлення виплат, у разі надсилання заяви поштою, необхідно підготувати такі документи:

  • копію документа, що підтверджує отримання статусу тимчасового захисту або біженця, а також реєстрацію місця тимчасового проживання за кордоном;
  • оригінал документа, який підтверджує, що пенсіонер є живим (цей документ можна отримати в українських дипломатичних установах за кордоном);
  • копію паспорта громадянина України.

Подані документи повинні відповідати встановленим вимогам, щоб забезпечити безперебійне відновлення виплат.

Нагадаємо, що деяким українцям обмежать пенсії. Цього року на українців чекають обмеження пенсійних виплат. Зміни стосуються максимальних розмірів пенсій.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Пенсіонерам доплатять по 2300 грн: хто отримає гроші

Пенсійна система України буде реформована: деталі

Пенсійний фонд запустив новий сервіс для українців

Джерело: Експерт.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Клієнти збанкрутілої біржі FTX з України не зможуть повернути активи 20.01.2025

Клієнти збанкрутілої біржі FTX з України не зможуть повернути активи
Нардеп розповів, коли в Україні зростуть тарифи на електроенергію 20.01.2025

Нардеп розповів, коли в Україні зростуть тарифи на електроенергію
NovaPay запустив новий сервіс для бізнесу та ФОПів 20.01.2025

NovaPay запустив новий сервіс для бізнесу та ФОПів
Кійосакі назвав актив, який варто купувати, поки не злетіли ціни 19.01.2025

Кійосакі назвав актив, який варто купувати, поки не злетіли ціни
Де в Україні найвища інфляція: звіт за 2024 19.01.2025

Де в Україні найвища інфляція: звіт за 2024
Податкові надходження до бюджету 2019-2025: плани та реальність 18.01.2025

Податкові надходження до бюджету 2019-2025: плани та реальність
Вибір редакції
Всі
Нова ера банківської комунікації: миттєве спілкування, надійні транзакції — кейс та поради від Ощадбанку, Viber та GMS
ТОП статей 21.01.2025

Нова ера банківської комунікації: миттєве спілкування, надійні транзакції — кейс та поради від Ощадбанку, Viber та GMS

 Як знайти та перевірити нові криптовалюти для інвестування
ТОП статей 17.01.2025

Як знайти та перевірити нові криптовалюти для інвестування
Останні новини
Сьогодні  16:50

Dogecoin з’явився на сайті Департаменту ефективності уряду: реакція мемкоїну

 Сьогодні  15:00

Гері Генслер офіційно пішов у відставку

 Сьогодні  14:00

Кити активно скуповують XRP: прогноз ціни

 Сьогодні  13:00

Мінцифри та USF шукають стартапи, які представлять Україну на 4YFN 2025

 Сьогодні  12:00

Хто з банків закрив найбільше своїх відділень у 2024 році — Гетманцев

 Сьогодні  11:00

Нова ера банківської комунікації: миттєве спілкування, надійні транзакції — кейс та поради від Ощадбанку, Viber та GMS

 Сьогодні  10:00

Нова пошта приєдналася до програми «Плюси» у застосунку Армія+

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber