Деяким українцям можуть перестати виплачувати пенсії: кого стосується

У 2025 році деякі українські пенсіонери ризикують втратити право на пенсійні виплати. Причини такого розвитку подій можуть бути як залежними, так і незалежними від самого пенсіонера

За інформацією Пенсійного фонду України, існують чотири основні обставини, через які виплати можуть бути припинені. Вони передбачені законодавством, зокрема законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». До таких підстав належать:

Неправдиві або недостовірні документи. Якщо пенсія була призначена на основі поданих документів, що містять недостовірну інформацію, виплати припиняються. Смерть пенсіонера. У разі смерті отримувача виплати автоматично зупиняються. Тривала відсутність отримання коштів. Якщо пенсіонер не звертається за своїми виплатами протягом шести місяців, їх нарахування припиняється. Переїзд за кордон. Виплати припиняються, якщо пенсіонер виїхав до країни, з якою Україна не уклала угоду про пенсійне забезпечення.

Ці положення закону спрямовані на забезпечення належного використання пенсійних ресурсів і запобігання порушенням у системі соціального страхування.

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Щоб відновити пенсійні виплати, необхідно подати заяву до відповідного державного органу. Це можна зробити особисто або надіслати документи поштою, якщо пенсіонер тимчасово перебуває за межами України.

За інформацією Пенсійного фонду, для відновлення виплат, у разі надсилання заяви поштою, необхідно підготувати такі документи:

копію документа, що підтверджує отримання статусу тимчасового захисту або біженця, а також реєстрацію місця тимчасового проживання за кордоном;

оригінал документа, який підтверджує, що пенсіонер є живим (цей документ можна отримати в українських дипломатичних установах за кордоном);

копію паспорта громадянина України.

Подані документи повинні відповідати встановленим вимогам, щоб забезпечити безперебійне відновлення виплат.

Нагадаємо, що деяким українцям обмежать пенсії. Цього року на українців чекають обмеження пенсійних виплат. Зміни стосуються максимальних розмірів пенсій.

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Джерело: Експерт.