Хто може отримати дві пенсії після смерті родича

В Україні передбачена одноразова грошова допомога для осіб, які взяли на себе організацію поховання пенсіонера. Йдеться як про цивільних, так і про військових пенсіонерів. Виплата надається людині, яка безпосередньо займалася похованням, найчастіше — родичам

Скільки виплачують

Сума допомоги залежить від типу пенсії, яку отримував померлий:

якщо померлий був цивільним пенсіонером — виплата дорівнює двом місячним пенсіям, які він отримував на момент смерті;

у разі смерті військового пенсіонера або особи, яка підпадала під дію Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», виплата становить три місячні пенсії.

Однак, незалежно від розміру пенсії, сума допомоги не може бути меншою за п’ятикратний прожитковий мінімум для працездатної особи.

Якщо поховання відбулося за державний кошт, грошова допомога не виплачується.

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Як оформити виплату

Щоб отримати допомогу, потрібно звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України та надати наступні документи:

заяву про нарахування допомоги;

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

довідку з податковим номером (ІПН);

свідоцтво про смерть;

витяг з Державного реєстру актів цивільного стану про смерть або відповідну довідку про смерть пенсіонера.

У разі, якщо смерть настала за межами України, потрібно надати документ про смерть, виданий компетентним органом іноземної держави.

Раніше ми писали, яку пенсію можна отримати у 2025, якщо немає стажу. Особи, які не набули необхідного стажу, можуть звернутися до органу соціального захисту за місцем реєстрації або фактичного проживання. Для цього потрібно подати відповідну заяву та пакет документів.

Крім того ми писали, яка середня пенсія в Україні та як вона розраховується. Розрахунок пенсій здійснюється на основі середньої заробітної плати. Цей показник слугує орієнтиром для Пенсійного фонду під час визначення розміру виплат та нарахування Єдиного соціального внеску (ЄСВ).

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Джерело: 24 Канал.