Хто з українців може не сплачувати за доставку газу

Деякі громадяни України можуть бути звільнені від оплати послуг з розподілу газу — тобто так званої «доставки». Це стосується тих, хто офіційно відмовився від користування газом, а газопровід до їхнього помешкання був фізично від’єднаний

Які умови потрібно виконати, щоб не сплачувати за доставку

Навіть після відмови від газопостачання окремі українці можуть отримати рахунки на оплату доставки. Щоб уникнути таких нарахувань, необхідно звернутися до свого оператора газорозподільних мереж (ГРМ) — саме ця компанія відповідає за нарахування плати за доставку та веде облік спожитого газу.

Для скасування нарахувань користувачу потрібно подати до оператора ГРМ:

заяву про припинення постачання з одночасним розірванням договору на розподіл газу;

або документи, які підтверджують факт фізичного відключення від мережі.

Якщо ці докази будуть надані, оператор внесе зміни до облікових даних і передасть їх постачальнику газу — зокрема, ГК «Нафтогаз України». На основі оновленої інформації буде проведено перерахунок, а необґрунтовані нарахування — скасовано.

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Ключовий момент: якщо споживач доведе, що газопостачання йому більше не потрібне і підключення припинено, він має законне право не оплачувати доставку газу.

Нагадаємо, що в Україні зʼявилася єдина платформа комунальних послуг. Кабінет міністрів України запустив експериментальний проєкт Єдиної платформи житлово-комунальних послуг (ЖКП). Ця система має автоматизувати процеси, забезпечити доступні та зручні сервіси, покращити облік споживачів, дозволить краще контролювати якість послуг.

Раніше ми писали, що робити, якщо відмовили у субсидії на комуналку. Якщо субсидію на оплату комунальних послуг не призначили, рішення можна оскаржити.

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Джерело: 24 Канал.