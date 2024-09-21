Індекс борщу в Україні зріс удвічі з 2020 року: де найдорожче

Експерти визначили регіони України з найнижчою та найвищою вартістю порції борщу

Вартість тарілки борщу в українських закладах України за останні чотири роки зросла вдвічі: з 55 до 110 грн. Про це повідомило ресторанне медіа «Реве та стогне ресторатор» з посиланням на дослідження української компанії з автоматизації закладів Poster.

«Індекс борщу» — це економічний показник, що використовується в Україні для відстеження рівня інфляції на харчові продукти. Він визначає вартість набору інгредієнтів, необхідних для приготування борщу — традиційної української страви.

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Так, найдорожче тарілка борщу коштує у закладах Миколаївщині (130 грн) та Херсонщині (129 грн). Слідом йдуть Харківщина (120 грн) та Київ (110 грн).

Натомість найнижчі ціни на цю українську страву на Тернопільщині (60 грн) та Сумщині (65 грн). Проте ці коливання між найбільшою і найменшою цінами не є значними — вони варіюються у межах 10%.

Водночас популярність борщу зростає з року в рік. За прогнозом Poster, до кінця 2024 заклади продадуть майже у 2 рази більше порцій цієї страви, ніж у 2020 році.

Як зазначає керівник аналітичного напряму мережі «АНТС» Ілля Несходовський, у Миколаєві переважають логістичні проблеми, тому ціни там найвищі. Також зменшилося виробництво на ділянках у цій області через наближеність до лінії фронту.

За його словами, ціни в ресторанах не є репрезентативними, оскільки вони залежать не так від собівартості страв, як від популярності закладу та платоспроможності його відвідувачів.

Нагадаємо, у проєкті держбюджету-2025 передбачено замороження показників прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати на рівні поточного року. Саме відсутність індексації соціалки викликає найбільший суспільний резонанс. Від пропонованої урядом версії держбюджету-2025 найбільше постраждають вразливі категорії українців.

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